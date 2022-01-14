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健美／田徑女將林曉郁不怕練成金剛芭比 健美賽奪金摘銅

中央社 / 台中14日電
弘光科技大學運動休閒系學生林曉郁從小練習田徑出身，3個月前在教練帶領下，正式練起健美，日前在台灣先生健美錦標賽比基尼160公分級、健體不分級兩項目分別奪金摘銅。 中央社
弘光科技大學運動休閒系學生林曉郁從小練習田徑出身，3個月前在教練帶領下，正式練起健美，日前在台灣先生健美錦標賽比基尼160公分級、健體不分級兩項目分別奪金摘銅。 中央社

從小練習田徑的弘光科大學生林曉郁參加台灣先生健美錦標賽，包辦1金牌1銅牌，她說，家人起先不支持練健美，擔心她練成「金剛芭比」，但她用成績展現「我的身形線條很美」。

弘光科技大學今天發布新聞稿表示，林曉郁從小練習田徑，3個月前在教練帶領下，正式重訓練健美，於8日舉辦的台灣先生健美錦標賽中，在比基尼160公分級、健體不分級2個項目分別奪金、摘銅，拿下2面獎牌。

林曉郁說，比賽時要穿比基尼泳裝及高跟鞋，「這是我有史以來第一次這樣穿」，但站在台上不怕被看、也不緊張，她自信向評審展現肌肉線條，感覺還不錯。「舞台再大，自己不上台，永遠是個觀眾」，她靠座右銘勉勵自己，在第3次參賽奪冠。

林曉郁透露，起先練重訓健美，父母並不支持，擔心她會變得很壯、腿很粗，練成「金剛芭比」，但她告訴父母，比賽時穿比基尼注重身形線條，更把每次練習、比賽影片給家人看。比賽奪牌，家人才慢慢接受，連阿公、阿嬤也很關心比賽結果，還誇讚「阮孫有夠水」。

弘光科大運動休閒系系主任吳海助表示，林曉郁、葉明均、李承翰等同學，在講師劉宗翰指導下參加健美錦標賽。

吳海助指出，學生努力自我練習，運用學校資源，在賽前展開飲食控制，林曉郁奪得1金1銅，葉明均獲得健美60公斤級第3名，第1次參賽的李承翰也獲得健美80公斤級第5名佳績。

弘光科大運休系學生林曉郁參加台灣先生健美錦標賽，包辦1金1銅。她透露，3個月前在教練帶領下，正式練起健美，家人起先不支持，擔心她變「金剛芭比」，但她用成績證明自己，「我的身形線條很美」。 中央社
弘光科大運休系學生林曉郁參加台灣先生健美錦標賽，包辦1金1銅。她透露，3個月前在教練帶領下，正式練起健美，家人起先不支持，擔心她變「金剛芭比」，但她用成績證明自己，「我的身形線條很美」。 中央社

田徑 李承翰

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