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排球／亞瑟士盃4月開打 擴大至多318隊名額

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2022亞瑟士盃排球錦標賽今天起至3月4日開放報名。圖／亞瑟士提供
2022亞瑟士盃排球錦標賽今天起至3月4日開放報名。圖／亞瑟士提供

2022亞瑟士盃排球錦標賽將於4月舉行北區預複賽，6月舉行南區預複賽，7月舉行全國總決賽，今天起至3月4日開放報名，擴大至多318隊名額。

亞瑟士盃今年全面升級賽事規模，再度邀請TEAM ASICS排球選手劉鴻敏和劉鴻杰擔任活動大使，將在4月2至4日於華僑高中、大觀國中、內湖高中和南湖高中進行北區預複賽、6月4至5日於福誠高中進行南區預賽、7月2和3日進行全國總決賽。

本屆賽事組別包括大專男女子組和社會男女子組，擴大至多318隊名額，將近4000人熱血迎戰，於14日中午12時開放線上報名，於3月4日截止，報名隊伍將可獲得2022亞瑟士盃限定版排球T恤一人一件，前50隊報名的隊伍則可獲得亞瑟士盃專屬水壺提籃每隊一個。

亞瑟士盃排球錦標賽今年邁入第8屆，不只提供高規格的比賽環境，大會讓安排趣味活動與球友交流，往年社會組是最快額滿的組別，今年特別將加開場地，讓報名隊伍數增至318隊，更多排球人有機會號召隊友，一齊組隊拚戰，一同享受排球運動的美好。

此外，大會也增加總決賽的晉級隊伍數，北區每個組別將有4隊可晉級總決賽，南區各組有2隊可晉級，一同挑戰紅館殿堂，提高冠軍賽事精彩程度。亞瑟士盃總決賽現場也將邀請球星出席，規劃豐富多元的活動，打造「嘉年華」氛圍的比賽現場，讓參賽的球友們盡情享受排球賽事，與隊友創造精采回憶。

排球 南湖高中

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