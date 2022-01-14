羽球／BWF回顧小戴「定格」對手美技 前球后指出她強盛關鍵

我國好手戴資穎，以198周傲人紀錄穩坐世界球后寶座，持續推高「小戴障礙」，世界羽連BWF日前也再次po出影片，帶球迷回顧小戴在2020年終總決賽4強賽，一記精彩假動作回球讓南韓天才少女安洗瑩「定格」的精彩畫面。而前世界球后、印度羽球名將賽娜(Saina Nehwal)也在近日訪談中提到，小戴能達到如此成就，私人教練是不可或缺的關鍵，並認為每位頂尖球員背後，都應有專屬教練支撐著。

世界球后戴資穎在2020年終賽4強對決18歲的南韓天才少女安洗瑩，其中一次多拍來回，戴資穎最後用一個精采的假動作正拍回擊得分，讓安洗瑩直接「定格」無法反應，BWF也在影片貼文中寫下：「還記得戴資穎這記精彩的正手拍回球嗎？」，球迷也紛紛留言「小戴不愧是假動作女王」、「動作隱密.鬼之切球嗎」。最終小戴直落二擊敗對手闖進冠軍賽，最後也在決賽擊敗馬琳成功奪冠，收下個人第三座年終賽冠軍。

戴資穎招牌的假動作讓她登上球后之巔，同時只要再2周，她就能達成史上首位高居200周女單球后的里程碑，印度羽球名將賽娜則進一步指出聘請個人教練是讓小戴維持強盛的關鍵，「以戴資穎與馬琳（Carolina Marín）這樣的頂級球員來看，他們都有專屬的個人教練，可以更了解還需要加強的地方。因為專屬教練能花比較多時間在自家選手身上，使她們能快速提升。」

不過賽娜也指出，並不是每個人都要請個人教練才能有好表現，「像是前印度球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）跟著團隊訓練也能有傑出表現，印度選手普拉尼斯（B.Sai Praneeth）也是。但以單項運動來看，我真的覺得擁有私人教練、物理治療師是非常重要的。」

而小戴能達到如此巔峰，就不得不提「背後的男人」教練賴建誠。同樣是羽球選手出身的他，至2013年起擔任戴資穎陪練員，並在兩年後晉升為戴資穎專屬教練，陪著小戴一路過關斬將。

值得一提的是賽娜曾在2012年奧運奪下女單銅牌，2014年則更換教練，請來退役國家隊名將庫馬（Vimal Kumar）職教，並在隔年創下印度首位前進全英決賽的女單選手。2015、17世錦賽也收穫滿滿，拿下銀、銅兩牌，並一舉躍上世界球后的位置。

但近年球運多舛的賽娜，不只飽受傷勢所苦，去年又傳出確診，缺席多場賽事，積分不夠也讓她從女單世界排名第1，大幅下滑至第19名。賽娜在今年新德里開打的500系列印度公開賽，也提早出局止步16強。