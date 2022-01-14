足球／唯一新人 小蟲羅德曼女兒加入美國女足隊訓練營

中央社 / 芝加哥12日綜合外電報導
崔尼提．羅德曼。 美聯社
崔尼提．羅德曼。 美聯社

美國職籃NBA前球星、「小蟲」羅德曼的19歲女兒崔尼提．羅德曼，今天首度接到來自訓練營的徵召電話，她將與衛冕世界盃女子足球賽冠軍的美國隊一同練兵。

崔尼提．羅德曼（Trinity Rodman）這位天才少女是美國女子足球聯賽（National Women's Soccer League ）年度最佳新人，她效力於聯賽冠軍隊華盛頓精神隊（Washington Spirit），也是美國女子足球教練安多諾維斯基（Vlatko Andonovski）提名參加德州奧斯汀（Austin）1月19日至29日訓練營的25名球員中唯一新人。

崔尼提．羅德曼是訓練營中最年輕的球員，也是6名前鋒和3名非國家代表隊的球員之一。她原本有望參加2022年國際足總U-20女子世界盃（2022 Under-20Women's World Cup）比賽，但這項賽事因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而被國際足總取消。

這些美國女足球員將不參加與訓練營有關的比賽，她們2022年的最初賽事將是2月舉行的「她相信盃」（SheBelieves Cup）足賽，對手有捷克、紐西蘭和冰島隊。

崔尼提．羅德曼的父親小蟲羅德曼（DennisRodman）曾5度獲得NBA冠軍，分別是1989和1990年效力於底特律活塞，1996年到1998年效力喬丹（Michael Jordan）領軍的芝加哥公牛。他在1992到1998年連續7次獲得NBA籃板王頭銜。

NBA 喬丹

延伸閱讀

太累！美國最大加密幣交易所推「充電周」 讓員工休息

NBA／只要籃網願意付罰金 厄文就能在主場出賽

英前高官承認禁華為設備是迫於美國壓力 陸外交部回應

NBA／今日戰績表 詹姆斯空砍34分湖人又輸國王

相關新聞

壘球／U18女壘奪銀創史上最佳 陳任邦催生聯賽有幫助

中華女壘隊在2021年U18女壘世界盃奪得銀牌，創下史上最佳成績，中華民國壘球協會今天舉辦頒獎典禮勉勵，總教練蔡瑜君表示...

金門馬突延期跑友罵翻了 縣府展誠意送紀念酒

考量本土疫情持續攀升，金門縣政府今天上午宣布，經全面考量並顧及地區鄉親健康安全下，決定延期辦理2022金門馬拉松，消息一...

北京企圖藉冬奧洗白 人權觀察：各國應加入抵制

人權組織「人權觀察」今天警告，北京當局正利用即將開幕的冬季奧運進行「體育洗白」，意圖粉飾「令人髮指」的人權紀錄，各國應加...

羽球／好暖！ 李洋買林口房送爸媽、王齊麟跟進買一戶

林口建案長虹「交響苑」今天舉行奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟代言簽約記者會，長虹表示，二人不僅代言，看好林口區域未來發展，...

網球／籌辦網球學校 盧彥勳獲長榮力挺

去年東京奧運後卸下球員身分，我國退役網球名將盧彥勳仍發揮所長，和團隊開始籌組盧彥勳網球學校，希望為台灣培育更多的網球人才...

女足／出征印度亞洲盃 中華隊目標世界盃門票

中華女足國家代表隊今天啟程前往印度征戰2022女子亞洲盃，本屆亞洲盃同時也是2023年紐澳女子世界盃外圍賽，由於2023...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。