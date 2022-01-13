金門馬突延期跑友罵翻了 縣府展誠意送紀念酒

考量本土疫情持續攀升，金門縣政府今天上午宣布，經全面考量並顧及地區鄉親健康安全下，決定延期辦理2022金門馬拉松，消息一出，不少早就出發來金門的跑友罵翻了，抱怨「怎麼不早點講」，縣府傍晚表示，為回饋已抵金或仍依行程到金旅遊的跑友，每人1瓶「2022金門馬拉松休閒組300cc玻璃瓶裝紀念酒」。

縣府在本周一宣布金門馬「照常舉行」，昨天又宣布會加強防疫措施，沒想到在今天上午緊急通知，金門馬確定延期，由於開跑在即，受影響者有來自台金各地17000名運動愛好者，當中不少人已提前今天抵達金門；也有人是請好假，機票與住宿都付錢了。

縣府教育處傍晚表示，為回饋跑友，將贈送已抵金或仍照原計畫抵金的跑友每人1瓶「2022金門馬拉松休閒組300cc玻璃瓶裝紀念酒」，只要是已完成報名2022金門馬拉松跑友者(競賽組或休閒組皆可)，或是於111年1月11日至1月15日期間班機由台灣來金門者，若競賽組或休閒組皆報名者，僅可領取1份紀念品。

縣府提醒，獎品僅限親自領取，請跑友於1月15日(週六)至1月18日(週二)，至金城鎮「清金門鎮總兵署」專屬兌換服務櫃檯，並須檢附(1)身分證、(2)本人登機證(不限紙本或電子)、(3)號碼布；詳情請見( http://www.km.edu.tw/news/19699 )網址。

至於跑友關注的退費問題，其中旅宿業退費部分，縣府已於第一時間邀集相關公協會代表進行討論，公協會將協助呼籲業者以保留訂金延後使用為優先或全額退還，將擇期與公協會代表進行第二次意見交換。

有關機票退費，立榮與華信航空都同意，只要跑友從即日起至1月14日前辦理退票或更改作業，免收手續費辦理；全額票旅客可改訂行程；限當日當班次有效之優待票，不得更改行程，僅受理持證明文件辦理免收手續費退票；相關細節請參閱各航空官網。至於延期賽事及競賽組報名費退費部分，縣府強調，將盡速研商後向跑友公告說明。