運動i台灣2.0計畫 體育署盼地方創辦更多特色賽事

體育署全民運動組組長呂忠仁今天表示，今年起將推出全新運動i台灣2.0計畫，期望地方結合當地人文與人口結構，推出因地制宜的方案，讓更多民眾參與運動、永保健康。

體育署自民國105年起推動運動i台灣計畫，希望縣市政府針對不同族群，如婦女、移工、銀髮族、身心障礙者與原住民等不同族群，舉辦不同種類的社區聯誼賽，讓民眾積極參與運動。

呂忠仁解釋，即將啟動的運動i台灣2.0，讓地方政府在舉辦活動時有更多空間，他舉例，就像外島原住民族群人數較少，因此若要限定舉辦原住民相關活動較不適合，「就像金門馬拉松、馬祖馬拉松都是當地的特色賽事。」

呂忠仁表示，體育署一直以來都是競技、全民雙主軸併行推動，而全民運動的宗旨是促進全民健康，他並打趣地說：「人家說成功靠奮鬥、健康靠運動。」他希望透過中央跟地方攜手合作，將台灣打造成運動島。

運動i台灣計畫自105年啟動至去年底已結束，今年1月24日將舉辦110年特優縣市頒獎典禮暨111年運動i台灣2.0計畫中央輔導及地方訪視機制說明會，替全新計畫揭開序幕。

呂忠仁表示，去年共有9個縣市推展績效達到特優水準，包括嘉義市、台北市、屏東縣、基隆市、嘉義縣、台東縣、新北市、台中市與彰化縣，評比方向包括委員訪視、定期提報資料與期末簡報等。