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國際奧委會先遣隊抵北京 背書冬奧「閉環內很安全」

中央社 / 台北13日電
國際奧林匹克委員會（IOC）先遣團隊抵達北京。團隊代表表示，北京冬奧已經準備就緒，身在北京冬奧閉環內「感覺非常安全」。 路透社
國際奧林匹克委員會（IOC）先遣團隊抵達北京。團隊代表表示，北京冬奧已經準備就緒，身在北京冬奧閉環內「感覺非常安全」。 路透社

北京冬奧將在2月4日舉行，國際奧林匹克委員會（IOC）先遣團隊抵達北京。團隊代表表示，北京冬奧已經準備就緒，身在北京冬奧閉環內「感覺非常安全」。

國際奧林匹克委員會派往北京冬奧的先遣團隊負責人、國際奧林匹克委員會奧運會部運行主任杜克雷（Pierre Ducrey）已在北京待了一週，他在12日晚間的線上記者會中做以上表述。

新華社報導，杜克雷在線上記者會中指出，從場館質量、服務水平、人們熱情好客和樂於助人來說，北京冬奧都已經準備就緒，身在北京冬奧閉環內也感覺非常安全。

北京冬奧在1月4日到22日期間進入賽時閉環管理試運行階段。杜克雷說，抵達北京這一週也有國際單項體育組織代表同行，場館競賽區域很棒，一切看起來都準備就緒。

杜克雷提到，防疫措施嚴格地被執行，北京冬奧相關人員飛抵北京前，必須要先進行核酸檢測；抵達北京後，第一時間就要再次進行核酸檢測，盡最大力量阻止疫情傳入閉環內。在閉環內，人們都接種了疫苗，且每天接受核酸檢測並佩戴N95口罩，「目前看來，閉環內非常安全。」

杜克雷表示，北京冬奧組織委員會和當地政府都很願意協同合作，共同制定的防疫政策目前也得以實行，每天、每小時不斷地滾動式檢討以求完善。所有來到北京的人都對閉環管理試運行留下好印象，這將幫助各方可順利完成賽前籌辦任務。

冬奧

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