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網球／籌辦網球學校 盧彥勳獲長榮力挺

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
盧彥勳（中）拜會長榮航空董事長，雙方將繼續合作。圖／盧威儒提供
盧彥勳（中）拜會長榮航空董事長，雙方將繼續合作。圖／盧威儒提供

去年東京奧運後卸下球員身分，我國退役網球名將盧彥勳仍發揮所長，和團隊開始籌組盧彥勳網球學校，希望為台灣培育更多的網球人才的想法獲得長榮航空的認同及支持，雙方將延續合作關係，為盧彥勳團隊注入強心針。

盧彥勳今天特地來桃園長榮航空總公司，拜會長榮航空董事長林寶水和總經理孫嘉明，感謝長榮航空在盧彥勳十多年選手時期的支持，提供商務艙機票，讓盧彥勳團隊能舒適的征戰全世界。

去年東京奧運成為奧運「五朝元老」後，盧彥勳正式從選手退役，和團隊開始籌組盧彥勳網球學校，去年底剛辦完全國青少年年終8強賽，盼從基層培育台灣網球人才。

盧彥勳團隊的想法獲得長榮航空認同，長榮航空未來將繼續和盧彥勳及盧彥勳網球學校合作，提供盧彥勳團隊成員機票，另外也會優先評估盧彥勳網球學校所推薦的選手。

林寶水表示，能和盧彥勳及其網球學校，一起來培育台灣的網球人才，是非常有意義的事，長榮航空義不容辭。

盧彥勳

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