女足／出征印度亞洲盃 中華隊目標世界盃門票

中華女足國家代表隊今天啟程前往印度征戰2022女子亞洲盃，本屆亞洲盃同時也是2023年紐澳女子世界盃外圍賽，由於2023年世界盃擴編參賽名額，從24隊增為32隊，亞洲名額從5隊增為6隊，洲際資格賽勝出名額也從1席增為2席，若中華女足能順利闖進亞洲盃前6強就篤定進軍世界盃，即使止步7、8強，也有機會透過附加賽爭取世界盃的門票。

國際疫情依舊嚴峻，中華女足挑戰亞洲盃、鎖定世界盃資格的腳步沒有停歇，10月份資格賽結束後，除了國內聯賽外，也配合國家隊集訓行程積極備戰。

中華女足上次進軍世界盃是1991年，要力拚重返頂級國際賽舞台，第一步就是要從亞洲盃出線。中華隊本屆與中國大陸、伊朗、印度分在同組，20日首戰面對大陸、23日交手地主印度、26日碰伊朗。

根據世界排名，中華隊排在第39名，大陸排第19名，印度世界排名55名，伊朗則是第70名，中華隊隊長王湘惠說：「我們期待有更多的突破，也會有更多的嘗試，進而看到整個球隊的成長，進軍世界盃不是夢想，將會實踐。」

三屆木蘭聯賽金靴獎得主李綉也琴說：「跟資格賽目標一樣，就是搶下世界盃門票，相信大家可以克服，做好該做的事，在球場上把握每一個可以進球的機會。」

為給代表隊最好照顧，中華足協與體育署、國訓中心爭取了隨隊醫師、營養師等任務員額，雖然這些編制在國外的運動團隊中只是基本配置，但卻已是台灣運動團隊中少見的規格。

中華足協副秘書長焦佳弘說：「在力所能及的範圍內為球員們爭取最大的保護與支持，是本屆中華足協團隊上任後最優先事項看待，也期盼透過透過溝通與爭取，能讓政府單位理解，不只是黃金計畫的選手們，所有代表台灣的運動員都應該也值得最基本的後勤支持。」

中華隊教練越後和男也非常感謝政府、中華足協等相關單位的協助，讓球隊能夠持續備戰，「每隊都有機會，所以不管世界排名是比我們高還是低，大家都會去拚！」他表示，最重要的是球員的精神，「正確的心態就能改變比賽，我們會好好準備對大陸的賽事。」

除今天從台灣出發的女將，中華女足兩位旅日門將蔡明容與程思瑜，將會直接從日本飛往印度與中華女足會合。