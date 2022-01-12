聽奧／護具贊助商力挺 雙金球后林家文巴西追夢

今年5月巴西聽障奧林匹克運動會即將登場，在上屆土耳其薩姆松聽奧勇奪網球雙金的林家文，近年雖然受到疫情影響已經近3年沒能出國參賽，但在贊助商的力挺下，期待能在5月勇敢追夢，尋求衛冕。

近幾年雖然日本湧現出不少年輕新秀，再加上林家文因疫情關係已經有長達3年沒能出國參賽，但運動護具廠商BODYVINE巴迪蔓依舊力挺林家文可以突破困境、發光發熱，巴迪蔓特總經理江海表示，不僅為林家文推出網球顏色的聯名貼紮護膝，更將提撥銷售利潤的百分之10做為林家文的訓練基金，同時提供激勵獎金來鼓勵林家文再奪聽奧獎牌。

「要衛冕雙金，壓力大不大？肯定是大的，前陣子壓力不小，但現在我就不去想，因為多想只會影響我到時候的表現。」轉移專注力似乎成為個性樂觀開朗的林家文從小就被磨鍊出來的獨門絕技，因為從小就聽覺神經受損，家文小時在學校就不免會遇到被開玩笑和霸凌的情況，但她笑笑的說：「這種情況多少肯定是有的，當然心情也會受到影響，但我會試著不會去多想，就把怨氣就帶去球場上化解掉。」

要成為台灣史上首位聽奧雙金球后，肯定身上有許多人看不到的潛質。從小就帶著林家文四處征戰的媽媽陳燕玲說：「感覺家文的身上有一種『憨憨』的特質，她從小練球就是每次都要練完一整籃的球才行，每次我看她到球場就是默默的把一籃子球練完後再揀完球才會回去，從來沒有聽她喊過不想練或者喊累，我自己都覺得她是很特別的小孩子。」

從小四就開始擔任家文教練的鄭偉揚，在剛接下訓練家文的棒子後，短短僅一個月就暗暗為家文設計世界聽后的計劃，他說：「家文的身上可以看到許多成功運動選手的特質，她很少會緊張，場面愈大，她反而可以更加專注；而在這裡訓練10多年以來，即便訓練量加大，我也從來沒聽過家文講『放棄』這兩個字，這些都是成功運動選手很需要的特質。」

對於今年尋求衛冕聽障奧運雙金雖然責任沈重，但也是第一次率隊參加聽障奧運的教練鄭偉揚卻對家文很有自信，他說：「家文在拿到聽奧雙金後，自信心明顯提升了一個檔次，再加上這四年多的訓練，我感覺她的心理狀態更加成熟，她已經不會向以前一味的搶攻，而是能非常耐心的來回再找機會得分，如果扣除掉當地的氣候變數外，老實說，我對她很有信心。」