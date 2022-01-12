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羽球／陸媒談今年賽季看點 期待戴資穎拿下世錦賽首金

聯合新聞網 / 綜合報導
《愛羽客》評論指出，戴資穎本屆世錦賽能否進一步朝冠軍目標邁進，將成為萬眾矚目的焦點。 法新社
《愛羽客》評論指出，戴資穎本屆世錦賽能否進一步朝冠軍目標邁進，將成為萬眾矚目的焦點。 法新社

去年5度出征國際賽都奪牌的世界球后戴資穎，今年會如何再創佳績令人期待，大陸媒體《愛羽客》評論指出，戴資穎在去年東京奧運、世錦賽雙雙突破自我極限，本屆世錦賽能否進一步朝冠軍目標邁進，將成為萬眾矚目的焦點。

戴資穎去年在泰國3站收穫1金2銀，東京奧運、西班牙世錦賽2項大賽都摘下銀牌，突破自己紀錄，昨日世界羽聯再次公布最新排名，小戴持續以10萬8,800分穩坐女單寶座，目前累積球后198週，沒有意外的話本月就能完成女單史上首見200週里程碑。

近日《愛羽客》撰文2022賽季看點，指出戴資穎終於在去年突破大賽魔咒，在奧運、世錦賽接連奪銀牌，而今年女單將百花爭艷，戴資穎究竟能否從中脫穎而出，拿到大賽冠軍為自己正名，將是今年世錦賽最大看點之一。

東京奧運 小戴

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