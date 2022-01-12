黃金計畫2.0啟動 巴黎奧運已選出72位菁英選手

教育部體育署與國家運動訓練中心自今年1月起，啟動「備戰奧林匹克運動會黃金計畫（黃金計畫2.0）」，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟今天表示，目前巴黎奧運黃金計畫已有72位菁英選手，2028年洛杉磯奧運黃金計畫也遴選了78位奪牌好手，除了將實施分級個別化及客製化訓練，也將以滾動機制執行級別調整與進退場制。

林騰蛟表示，我國去年在東京奧運拿下2金、4銀、6銅的史上最佳成績，為了銜接接下來的巴黎奧運與洛杉磯奧運之黃金計畫，去年下半年國訓中心就舉辦了4場備戰奧運黃金計畫說明會，邀請奧運培訓隊教練、選手、各奧亞運單項運動協會等相關人士與會，主動說明黃金計畫分級原則、申請遴選流程、補助原則及各級菁英選手相關權益義務，並提供諮詢。

黃金計畫2.0培訓對象分為兩類，包括2020東京奧運黃金計畫選手依其奧運參賽成績，直接銜轉為2024巴黎奧運黃金計畫爭金奪牌的菁英選手，其二，在109年與110年間遴選並執行培訓的2024巴黎奧運菁英選手，依其110年的競賽成績與體能檢測等，分別轉入2024巴黎奧運及2028洛杉磯奧運黃金計畫。

另外，為確保調訓至國訓中心學生選手的學業學習品質，體育署與國訓中心過去兩年全面檢討並修訂授權法規，以銜接原學校課業為目標，教育部在去年7月30日發布修正「優秀運動選手培養辦法」，條文規定，為培養第一級優秀運動選手，教育部應組成專案小組，遴選具有奧、亞運與世大運潛力之優秀運動選手，由國訓中心調訓並實施專案培訓，其培訓期間之課程修習，依選手就讀教育階段相關規定辦理。