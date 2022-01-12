快訊

居服員與桃機案證實為同條傳播鏈 3條感染鏈定序出爐

今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%

防竊密！ 荷奧委會籲選手勿帶手機與筆電赴北京冬奧

中央社 / 阿姆斯特丹11日綜合外電報導
荷蘭奧林匹克委員會（NOCNSF）建議下個月赴北京參與冬季奧運的荷蘭運動員，別將手機和筆記型電腦帶進中國，以免遭中國竊密。 路透社
荷蘭奧林匹克委員會（NOCNSF）建議下個月赴北京參與冬季奧運的荷蘭運動員，別將手機和筆記型電腦帶進中國，以免遭中國竊密。 路透社

荷蘭「民眾報」今天報導，荷蘭奧林匹克委員會（NOCNSF）建議下個月赴北京參與冬季奧運的荷蘭運動員，別將手機和筆記型電腦帶進中國，以免遭中國竊密。

「民眾報」（De Volkskrant）引述熟知內情的消息人士報導，為因應中國政府機關可能有任何干涉行為，荷蘭奧委會祭出一連串措施，緊急呼籲即將參加北京冬奧的荷蘭選手和工作人員不要將任何個人設備帶到中國。

路透社報導，荷蘭奧委會發言人史洛特（GeertSlot）說，網路安全是此行風險評估的一環，但他拒絕對任何具體措施發表評論。

他說：「這幾年來，網路安全的重要性無疑是與日俱增。中國完全封閉其網路，這讓此事成為一個特定案例。」

消息人士告訴「民眾報」，荷蘭代表隊成員都將配發未用過的新通訊設備，來保護他們的個人資料不受中國監控。

荷蘭將派出至少30名選手參加北京冬奧，主要聚焦競速和短道競速滑冰等項目。

冬奧

延伸閱讀

瑞典憂疫情不派官員赴北京冬奧 稱非外交杯葛

男隔離被安排「花果山」主題酒店 網笑：要隔離500年？

荷蘭新政府上任 誓對抗氣候變遷

德國不跟進抵制北京冬奧 但高層官員不會出席開幕式

相關新聞

北京冬奧台灣不缺席 將參加雪橇、高山滑雪等項目

北京冬奧即將在下個月4日登場，儘管當前兩岸關係不佳，但台灣仍將派遣選手參賽。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，據了解，台灣冰雪...

防竊密！ 荷奧委會籲選手勿帶手機與筆電赴北京冬奧

荷蘭「民眾報」今天報導，荷蘭奧林匹克委員會（NOCNSF）建議下個月赴北京參與冬季奧運的荷蘭運動員，別將手機和筆記型電腦...

田徑／田協理事長葉政彥慰勞同仁 發年終獎金3個月

中華民國田徑協會理事長葉政彥，在今天舉行餐會宴請協會同仁，並宣布慰勞田協同仁過去一年來的辛勞，將發3個月年終獎金。

瑞典憂疫情不派官員赴北京冬奧 稱非外交杯葛

瑞典體育部長伊格曼（Anders Ygeman）今天表示，受到COVID-19疫情影響，瑞典將不派遣任何政府代表參加北京...

足球／林偉傑移訓收穫多 傳承足球經驗看到台灣希望

曾拿下大專足球聯賽金靴獎的林偉傑，曾通過安聯小將選拔到國外移訓，他今天出席記者會分享移訓收穫與經驗傳承，面對基層足球蓬勃...

Omicron逼近 冬奧期間北京會不會「封城」？

Omicron已在中國大陸引爆本土疫情，其中臨近北京的天津，截至11日9時，累計報告確診病例已達40例，另有13例無症狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。