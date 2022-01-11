足球／林偉傑移訓收穫多 傳承足球經驗看到台灣希望

曾拿下大專足球聯賽金靴獎的林偉傑，曾通過安聯小將選拔到國外移訓，他今天出席記者會分享移訓收穫與經驗傳承，面對基層足球蓬勃發展，也讓他看到台灣足球未來希望。

中華民國迷你足球協會今天舉辦安聯小小世界盃總決賽記者會，林偉傑受邀出席；林偉傑2015年曾獲得安聯小小世界盃訓練營的名額至印尼峇里島、德國移訓，目前也是U23台灣足球代表隊的選手。

回憶起那次訓練營選拔，林偉傑表示，除了基本動作評選，還要進行英文口試，最後參加表演對抗賽，並從20多人中脫穎而出，與其他4人一同到國外移訓。

林偉傑指出，那次峇里島移訓遇到不少東南亞國家選手，那些選手除了個人技巧不錯，且很有自信，每次訓練、比賽後都會積極檢討，作為下次進步的動力，讓他印象深刻，「以球會友的感覺很不錯」。

看到近年來台灣基層足球蓬勃發展，也讓林偉傑相當感動，直呼看到台灣未來足球希望。

林偉傑除了希望將經驗傳承給下一代，同樣也懷抱著前進世界盃的夢想，他強調：「要有目標，才有前進的動力。」