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足球／曾獲安聯小將選拔出國移訓 林偉傑為小球員傳承

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林偉傑（後排中）與其他昔日安聯小將一同為小球員進行傳承。記者劉肇育／攝影
林偉傑（後排中）與其他昔日安聯小將一同為小球員進行傳承。記者劉肇育／攝影

邁入第8年的安聯小小世界盃已是國內最大型的幼兒足球賽事之一，也培育不少優秀人才，其中曾拿下過大專足球聯賽金靴獎的林偉傑，也在今天現身安聯小小世界盃總決賽記者會進行經驗傳承，他透露過去曾從安聯小將選拔中脫穎而出，獲得出國參賽的經驗，讓他至今都覺得受益良多。

目前是我國U23國腳的林偉傑，在高中時期就曾參與安聯小將選拔，並在眾多參與選手中脫穎而出，與另外四名選手獲得前往峇里島參加訓練營的機會，讓林偉傑至今都印象深刻。

林偉傑在今天出席安聯小小世界盃活動並與小球員進行傳承後直言，那一次的出國移訓確實讓他大開眼界，除了看到其他亞洲各國好手的技術外，也結識了一些好手，這些球員也陸續成為國家分齡代表隊或是職業聯賽球員，並在後來出國移訓或是比賽時也都曾再度碰頭，「我認為足球就是一種世界的語言，後來我也把這些經驗帶回來分享給大家。」

林偉傑坦言，近年國內幼兒足球風氣盛行，尤其安聯小小世界盃的參賽隊數也在逐年增長，至今已經有破千隊參賽，讓他相當感激企業的投入讓基層壯大，他也期待未來有一天台灣真的能夠進軍世界盃，「有目標才有前進的動力，儘管最終不是我們來達成，也要把現在學到的回饋給下一代。」

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