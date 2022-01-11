足球／安聯小小世界盃 全台80隊周末台北決戰

從2014年開始舉辦的幼兒足球盃賽安聯小小世界盃，今年吸引全國U6至U15組別共1483支隊伍參賽，經過6個多月的分區域賽，最終晉級的80支隊伍15、16日將在台北田徑場展開最終決賽，希望為台灣足球界培育未來之星。

安聯小小世界盃經過過去8年耕耘，從首屆僅有257隊報名，到近年參賽隊數已破千，推廣年齡層也由過去的6至10歲向上增至12至15歲，消彌台灣足球運動的青少年斷層，此外，去年安聯人壽也增設「公益列車足球體驗營」，希望造福更多偏鄉地區喜歡足球的學童。

身為推廣大使的台北市議員許淑華表示，足球是唯一媲美奧運的單項運動項目，在全球也有最多的參與與觀賽人口，近年體育署為推廣台灣足球發展訂定六年發展計畫，而發展台灣足球最好的策略就是從幼兒開始。

安聯人壽總經理林順才也表示，足球能夠除了提升健康，小選手也能夠透過踢球展現自信與活力，他也期待透過安聯長期關懷足球運動，為台灣足球發展培育下一代的中堅力量，也有一天能夠打進世界盃，他也透露安聯在全球已打造六座足球巨蛋，希望有朝一日台灣也能夠有一座。

今年安聯小小世界盃也仿照世足賽模式，冠軍隊伍將可以在重金打造的金盃上鑄上球隊名稱，中華民國迷你足球協會理事長房振昆就感謝安聯為台灣足球奠立里程碑，離世界百大更近一步，期待為來有更多企業能夠投身台灣足球之列。