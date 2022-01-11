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世足賽／卡達年底主辦 學生放近40天假

中央社 / 杜哈10日綜合外電報導
卡達主辦今年世足賽。 新華社
卡達主辦今年世足賽。 新華社

根據卡達今天公布的官方學年行事曆，卡達年底舉辦世界盃足球賽時，學生可放近40天的假期。

法新社報導，學校將在11月16日到12月25日放假，比去年同期放的12天假多出兩倍。

2022年世界盃足球賽將於11月21日開踢，12月18日閉幕。

教育當局表示，卡達的年末假期是從11月20日放到12月22日，但學生將在11月16日第1學期考試結束後開始放假，直到12月25日才會返校上課。

世界盃舉行期間，預計將有120萬名球迷湧入首都杜哈，卡達延長學校假期可緩解交通阻塞。這是世界盃首次在中東國家舉辦。

波斯灣阿拉伯國家卡達夏季時，氣溫可飆高到攝氏40度，為了避開酷熱難耐的夏天，卡達世界盃移到冬季月分舉行。

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