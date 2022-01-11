全運會籌備處1111特別時刻 揭牌吉祥物太陽Q夫妻亮相

今年全民運動會將從10月8日至13日，為期六天，在嘉義縣登場，縣府特別選在今天111年1月11日上午11點11分，在縣府前草坪「希望樹」前，為全民運籌備處揭牌，公布吉祥物及主題曲，10名兒少國標舞選手，在涼冷風中表演精彩舞蹈，舞出青春活力，展現為地主隊奪金自信。

「Ｑ」是賽事大會LOGO，是縣民身分證開頭英文字碼，嘉義人代表標誌，賽會吉祥物，MISS‧Q和MR‧Ｑ，以太陽形象設計，上面色彩繽紛的線條，就像陽光普照，代表嘉義是陽光之都，熱情之都。

全民運籌備處揭牌典禮，由溪口國小愛+1擊樂團震撼擊鼓聲表演開場，縣長翁章梁、教育部體育署組長呂忠仁、體育總會長葉政彥、中華奧會副主席蔡賜爵、立委蔡易餘及多位議員等來賓，分別拿加油汽笛，共同鳴笛啟動雷射彩球。

典禮結束，嘉義縣體育會舞蹈運動委員會主委黃嫈珺議員、偕同舞蹈教練夫婿翁仲德，帶領10名兒少舞者，分別表演單人、雙人、團體國標舞，舞蹈選手穿得衣服少，不畏涼冷強風，舞出精湛舞技，贏得來賓熱烈掌聲，國標舞選手地主隊奪牌熱門，今年新增13歲以下的兒童組比賽。