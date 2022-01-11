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全運會籌備處1111特別時刻 揭牌吉祥物太陽Q夫妻亮相
今年全民運動會將從10月8日至13日，為期六天，在嘉義縣登場，縣府特別選在今天111年1月11日上午11點11分，在縣府前草坪「希望樹」前，為全民運籌備處揭牌，公布吉祥物及主題曲，10名兒少國標舞選手，在涼冷風中表演精彩舞蹈，舞出青春活力，展現為地主隊奪金自信。
「Ｑ」是賽事大會LOGO，是縣民身分證開頭英文字碼，嘉義人代表標誌，賽會吉祥物，MISS‧Q和MR‧Ｑ，以太陽形象設計，上面色彩繽紛的線條，就像陽光普照，代表嘉義是陽光之都，熱情之都。
全民運籌備處揭牌典禮，由溪口國小愛+1擊樂團震撼擊鼓聲表演開場，縣長翁章梁、教育部體育署組長呂忠仁、體育總會長葉政彥、中華奧會副主席蔡賜爵、立委蔡易餘及多位議員等來賓，分別拿加油汽笛，共同鳴笛啟動雷射彩球。
典禮結束，嘉義縣體育會舞蹈運動委員會主委黃嫈珺議員、偕同舞蹈教練夫婿翁仲德，帶領10名兒少舞者，分別表演單人、雙人、團體國標舞，舞蹈選手穿得衣服少，不畏涼冷強風，舞出精湛舞技，贏得來賓熱烈掌聲，國標舞選手地主隊奪牌熱門，今年新增13歲以下的兒童組比賽。
翁章梁感謝體育署給嘉義縣機會承辦全民運，嘉縣會用最熱忱心、最謹慎態度辦好賽事，10月8日至13日登場，比賽種類含第一類世界運動會比賽種類及第二類傳統體育與創意球類，共計31項競賽種類，上午籌備處成立，公布LOGO、吉祥物及主題曲，選在11點11分特別時刻揭牌，象徵10金好彩頭，歡迎大家來嘉見證精彩賽事，感受嘉義人熱情好客。
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