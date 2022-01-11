日本體操一哥東奧失手 內村航平宣布引退
日本體操一哥內村航平今天宣布引退。內村曾4度出戰奧運，是奧運體操男子全能金牌二連霸得主，他在去年東京奧運轉戰單槓項目，卻在賽事中失手，未能晉級決賽。
日本放送協會（NHK）報導，33歲的內村今天透過經紀公司宣布引退。
內村從2008年的北京奧運開始連續出賽4屆奧運，並在2012倫敦奧運、2016里約奧運都拿下全能項目金牌，當時創下睽違44年來再度有男子選手於全能項目衛冕成功的紀錄。
內村近年因傷勢影響，去年東京奧運轉戰單槓項目，但資格賽中途失手落地，是首度在奧運未獲任何獎牌。
他總共在奧運奪下個人及團體7面獎牌，其中包括3面金牌與4面銀牌。此外，2009年起內村連續在6屆世界體操錦標賽的個人全能項目摘金，6連霸紀錄至今無人能破。
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