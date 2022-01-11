自行車／永不放棄陽金P字道 我的第一場單車賽

當初默默報名，要推坑同學結果自己也跳進去，所以想說騎多少算多少，因為很少騎長距離，還是爬升2000以上，不會抽車就慢慢騎，永不放棄我做到了。還記得2016那年去爬七星山，開車上陽明山的路途中，看到旁邊騎單車的人，當時想這麼陡怎麼騎。

👆2019第一次協力車上石門壩頂，因為我都不用什麼出力，聽到友人說佳龍好辛苦…從那次開始我想證明我也可以。(一方面香港單車節)單車賽事中，我被ns(Never stop)永不放棄名稱吸引，雖說武嶺感覺比較經典，但覺得自己一定忍不住一直拍照休息看風景，所以決定第一場單車賽事選「陽金p字道」。

👆2021年5月體力不足分2天完成

👆11月底第一次騎完後出現「倦怠騎」😔

👆12/31最後模擬….比賽前一晚緊張到睡不著，一早到會場領完物資，等比賽開始準備出發

第一P小油坑，或許天氣冷又有點毛毛雨，騎車反而沒這麼熱，騎的時間跟之前比有進步(快13分鐘)

換上外套準備下滑陽金，我下滑本來就不快，原本想用下滑追時間(抓時速35)，但地濕又不敢超車(一直被超)，有時候看碼表才20，就這樣，下滑完剛剛進步的13分鐘全部還回去😭

👆適時補給…下滑肚子餓到一直叫

接著第二P風櫃嘴，因為練習有騎過，經過最陡的地方，直接低頭不看前面撐過去⋯⋯到了上面還看到修杰楷😍看了時間又把剛剛還的13分鐘追回來，再補給休息一下準備下滑，突然太陽出來了….

最後ㄧP冷水坑，平菁街陡的受不了，但看到旁邊的櫻花，還是可以療癒一下心靈…

👆平等國小好了！決戰倒數3.1公里….其實路程中已經看到有人開始牽車&路邊休息，看得我心癢癢，但都到這裡拼了啦⋯⋯

尤其是最陡的地方，前面一台相機，我感覺到我旁邊的人站起來抽車，我依然屁股黏在椅子上，霎那間感覺到旁邊的人好像抽筋發出不舒服的聲音，我想我還是慢慢龜好了(其實是不會抽車)，終於永不放棄….做到了

時間比12/31快14分鐘，但印成績卡住，印出來時間硬是比我騎的時間多塞9分鐘😠⋯⋯等成績等到直發抖….拿完我們再加碼😄平菁街開箱櫻花

已經有些可以欣賞了❤️小收穫剛剛下滑冷想說買個熱湯&熱狗補熱量=140😵‍💫

吃完心滿意足的再加買蛋糕😆👇

回家換洗後去參加下午茶會，也拿到專屬我們今天的賽後禮😆—佳芋戶曉 永不放棄 春聯寫的真的好👍

也祝「阿助那裏」生意興隆💰多多其實這次比賽前原本預計要租或是換新車，因為我的車真的很重，常常被誤認是登山車，比賽中也會被問😅但這次比完好像可以再忍忍😆這次的比賽我的秘密武器(抗寒神器-暖暖包)👇很怕掉下來以為是衛生棉😆上次掉過一次

也感謝佳龍一路陪伴，改天換你衝一波