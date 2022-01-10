桌球／史上最年輕 郭冠宏國一當選成人國手

中央社 / 台北10日電
江宏傑在國二時期就成為史上最年輕的國手。圖／華研國際提供
江宏傑在國二時期就成為史上最年輕的國手。圖／華研國際提供

就讀台南市忠孝國中一年級的郭冠宏，今天在民國111年桌球國手選拔賽男子組第6次賽脫穎而出，也打破江宏傑林昀儒等人的紀錄，以13歲之姿，成為最年輕的成人桌球國手。

111年桌球國手選拔賽男子組第6次賽今天落幕，代表八馬國際13歲小將郭冠宏突破重圍，甚至打敗擁有國手資歷的黎昕陽、戴茗葦等人，也成為這次選拔賽黑馬。

郭冠宏從國小時就開始嶄露頭角，曾拿下多項全國性盃賽國小組單打冠軍，目前就讀台南忠孝國中一年級。

江宏傑過去在國二時期就成為史上最年輕的國手，而在東京奧運拿下男單第4名的林昀儒，目前世界排名第6，則在國三時入選國手，郭冠宏這次超越上述前輩，拿下國手資格，成為史上最年輕的成人桌球國手。

桌球 林昀儒 江宏傑

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