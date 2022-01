澳網／判決後首發聲想拚衛冕 約克維奇已去練球

塞爾維亞「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic)的簽證事件今天開庭,澳洲法官裁定恢復小約簽證,晚間小約家族召開記者會,哥哥感謝法官判決、媽媽稱這是小約「生涯最大勝利」,主角也打破沉默,透過社群宣告仍想參加澳網的態度。

小約先前就透過Instagram限時動態感謝各方支持,今天晚上則是上傳一張和團隊在澳網球場的合照。他先感謝法官推翻他的簽證取消決定,並提到儘管發生這次事件,仍想留在墨爾本並參加17日開打的澳網。

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037