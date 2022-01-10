澳網／判決後首發聲想拚衛冕 約克維奇已去練球

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的簽證事件今天開庭，澳洲法官裁定恢復小約簽證，晚間小約家族召開記者會，哥哥感謝法官判決、媽媽稱這是小約「生涯最大勝利」，主角也打破沉默，透過社群宣告仍想參加澳網的態度。

小約先前就透過Instagram限時動態感謝各方支持，今天晚上則是上傳一張和團隊在澳網球場的合照。他先感謝法官推翻他的簽證取消決定，並提到儘管發生這次事件，仍想留在墨爾本並參加17日開打的澳網。

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

「我仍會專注於此，這是最重要的比賽之一，我飛到是為了參賽，我們在這擁有不可思議的球迷。」小約寫道。

小約哥哥今天也證實，小約今天有到球場訓練，他說：「小約自由了，幾分鐘前他有到球場訓練，他到澳洲是去打網球，試圖贏下另一座澳網冠軍。」

小約父母另外控訴，兒子在澳洲受到折磨，老約克維奇說兒子「人權遭剝奪」，不允許和朋友、團隊和律師聯繫。

這已非小約父母首度指控澳洲，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天稍早回應則說，小約和所有人都相同，「網球員或其他人沒有特別規定。」