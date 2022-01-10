網球／允許約克維奇打溫布頓？英國首相妙回

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的澳洲簽證事件成全球矚目的新聞，今天連英國首相強森（Boris Johnson）都被詢問，是否會允許球王參加今年夏天的溫布頓，強森顧左右而言他，沒給肯定答案，但也說接種疫苗是他認為「完美的事情」。

兩度染疫的約克維奇並沒接種疫苗，也成這次簽證事件的主因。強森今天被問到是否會讓小約參加溫布頓，他回應說，澳洲當局有自己的處置，「就我來談約克維奇，我相信接種疫苗是件完美的事情。」強森還補充說，他曾和小約打過網球，並讚球王是個很棒的人。

強森接續還說，所有人都應該支持，讓英國成為歐洲最開放的經濟體，並保護這土地上的人民，「這會有巨大的優勢。」

根據英國規定，沒接種疫苗者抵達英國時必須提供陰性檢測證明，抵達後的第2天和第8天還要進行PCR檢測，並要隔離10天。

溫布頓是澳網後的年度第二場大滿貫，今年預計在6月27日到7月10日進行。身為四大滿貫歷史最悠久的賽事，溫布頓也是新冠肺炎的「受災戶」，2020年比賽因疫情取消，是自1945年因二次世界大賽停辦後第一遭。