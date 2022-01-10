澳網／約克維奇簽證案勝訴 可望留在澳洲拚衛冕

男網當今球王約克維奇上週入境澳洲受阻，澳洲法官今天判決他勝訴，認定政府撤銷其簽證的作法「不合理」。現在他可以離開遭拘留飯店，也可望參加17日開打的本屆澳洲公開賽。

塞爾維亞籍的約克維奇本月6日抵達墨爾本，準備參加17日開打的澳洲公開賽，結果他的入境簽證遭到註銷，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。此後，約克維奇在墨爾本公園飯店（ParkHotel）改裝的隔離拘留中心待了4晚，等待法院判決出爐。

本案承審法官凱利（Anthony Kelly）今天下令，當局應在30分鐘內釋放約克維奇（Novak Djokovic），並將約克維奇的護照等旅行證件歸還給他。

儘管法院做出對約克維奇有利的裁決，聯邦政府公訴律師克里斯多夫．陳（Christopher Tran）當庭表示，澳洲移民部長保留再次撤銷約克維奇簽證的權利。

英國廣播公司（BBC）報導，根據澳洲移民法，移民部長擁有特殊權力和裁量權，能以任何理由取消簽證。法官也指出，一旦移民部長再度撤銷約克維奇的簽證，他可能3年內都無法入境澳洲。

庭訊過程中，約克維奇的律師主張，他去年12月中曾再度確診COVID-19，因此符合醫療豁免資格，不須像其他外國公民一樣入境澳洲需接種2劑疫苗。

澳洲政府方面則堅稱，非本國公民本就無權享有保證入境的待遇，政府也從未向約克維奇保證，他自認可據以入境的醫療豁免會被認可。當局還強調，儘管約克維奇贏得法庭訴訟，也會保留再次拘留他並將他驅逐出境的權利。

約克維奇4日於推特宣布收到澳網醫療豁免，得以不用跟所有人一樣入境澳洲後隔離14天及強制接種疫苗。

當天澳洲網協執行長提列（Craig Tiley）也透過聲明解釋，澳網參賽選手的醫療豁免申請由2個獨立醫療小組審核，且申請時姓名等資訊都會遮蔽，因此不存在開後門的空間。

先前有外媒研判，可能是約克維奇靠著拿到免打疫苗與隔離的醫療豁免參賽，在澳洲引發眾怒，因此被澳洲政府借題發揮。

紐約時報則分析，針對過去6個月內未打疫苗確診痊癒者是否符合醫療豁免資格的問題，政府衛生官員與澳洲網協之間，以及澳洲網協跟選手之間的傳達內容不僅不盡一致，且多有扞格。

紐時認為，澳洲處理約克維奇入境風波的過程中，充斥訊息混淆、運作不良，以及政府意圖彰顯公事公辦法治形象以拉抬選情的政治算計。這些狀況都將加深外界對澳洲政府的負面印象。