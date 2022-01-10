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內政部政務次長頒當選證書 體總新會長：責任的開始
中華民國體育運動總會上月改選，由現任中華民國田徑協會理事長葉政彥高票當選，今天內政部政務次長、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥特別到體育署大樓頒發當選證書，讓葉政彥笑說榮幸之外也備感責任重大。
今天除陳宗彥親自頒發證書，代理體育署署長的教育部常務次長林騰蛟及中華奧會副主席蔡賜爵及陳士魁也一同見證。擔任有中央流行疫情指揮中心副指揮官的陳宗彥特別提到，會在防疫上和體總合作，協助選手對抗疫情。
葉政彥特別感謝內政部和教育部及體育界前輩們的支持，「這次內政部政務次長和教育部林常次來支持，給當選證書，很榮幸，也是責任的開始，希望國內運動能往更高層來推動。」
中華體總是全國社會體育運動的領導單位，葉政彥提到，未來除繼續舉辦全國運動會和全民運動會，另會和各縣市體育會及各單項協會攜手，舉辦教練及裁判講習，並和基層合作，挖掘出體壇「明日之星」；同時也會和中華奧會持續聯手，組出「最強中華隊」，在國際舞台發光發熱。
葉政彥補充說，推動國際和兩岸體育交流也會是中華體總努力方向，盼透過各方面努力，提升我國在國際上的能見度。
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