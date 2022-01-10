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國內疫情升溫 陳宗彥：體育賽事如期舉行

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
內政部政務次長、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（左）今天頒發中華體總會長當選證書給新任會長葉政彥。記者曾思儒／攝影
內政部政務次長、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（左）今天頒發中華體總會長當選證書給新任會長葉政彥。記者曾思儒／攝影

中華民國體育運動總會上月改選，由現任中華民國田徑協會理事長葉政彥高票當選，今天內政部政務次長、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥特別到體育署大樓頒發當選證書，並承諾和體總密切合作，幫助選手對抗疫情。

陳宗彥表示，葉政彥從基層到單項協會的付出有目共睹，當選體總會長實至名歸，「來這是代表對他的肯定。」他也提到，自己身份還有中央流行疫情指揮中心副指揮官，「防疫上希望去協助選手，和體總合作。」

國內染疫數近期增加，昨天中央流行疫情指揮中心已戴口罩規定加嚴，陳宗彥今天也提到，目前國內體育賽事仍能如期舉行，但從球團、球員到選手，請務必落實實聯制和口罩規定。

去年中華代表團在東京奧運創下史上最佳成績，今年還有杭州亞運和成都世大運等國際運動賽事，陳宗彥表示，去年中央流行疫情指揮中心已協助教練和選手前兩劑疫苗接種，因應亞運搶積分需求，選手必須出國參賽爭取積分，他再次提醒防疫的重要，中華代表隊出國也要保持社交安全距離，唯有照顧好自己健康，才能確保爭取最佳成績。

田徑 陳宗彥

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