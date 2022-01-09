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體操／爭取俱樂部參賽 瑞莎：有一樣的機會

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
瑞莎近年在國內基層耕耘，成立瑞星韻律體操隊，並積極培育新人，不過目前旗下年輕選手，必須透過學校報名才能參賽。圖／瑞星韻律體操協會提供
瑞莎近年在國內基層耕耘，成立瑞星韻律體操隊，並積極培育新人，不過目前旗下年輕選手，必須透過學校報名才能參賽。圖／瑞星韻律體操協會提供

中華體操協會今天開會討論韻律體操發展，瑞星韻律體操爭取以俱樂部形式參與大專以外的賽事，光這項議程就討論超過1小時，不過目前規範必須以學校為單位報名，這點仍要與學校協調，也讓藝人瑞莎徒呼無奈。

瑞莎近年在國內基層耕耘，成立瑞星韻律體操隊，並積極培育新人，不過目前旗下年輕選手，必須透過學校報名才能參賽，瑞莎表示：「這會限制韻律體操的發展，建議也讓俱樂部有一樣的機會。」

台灣體操全國性賽事包括全運、全大運、全中運以及全國錦標賽，高中以下組別要以學校為單位參賽，只有大專社會組開放俱樂部報名，體操協會代理祕書長陳銘堯表示，為了讓韻律體操廣泛發展，有討論空間。

體操賽事舉辦受教育部的規範，因此以學校為單位，非學校單位要報名社會組，雖然看似不合理，主要是因為以前並無所謂的俱樂部，若要修改章程，牽涉的層面很廣，也因此光是這點就討論大半天，也無法在會中做出改變。

體操協會理事長童年寬表示，這是不同國家風氣的差異，目前台灣都還是走學校體育的路線，以學校為單位去扶植體育發展，而國外則是走社會體育，透過社會、民間團體去培養體育人才。

要解除俱樂部參賽限制，目前只有舉辦分齡賽的方式，以年齡分級不會受到報名單位限制，不過體操協會副理事長李振興表示，以目前體操賽事的密集度還有舉辦賽事所需的經費，要再增設有很大難度。

另外針對增加教練人數，瑞莎也指出，選手參賽時應該要能夠搭配平時指導的教練，而不是由學校指定教練，這點應該是很自然的事，但向學校爭取時，常常以體操協會規定教練人數上限為由拒絕。

體操協會對此表示，這點只能從放寬教練參賽人數去輔助，但協會無權干涉學校指派由誰擔任教練，還是必須由教練跟學校去協調。

瑞星韻律體操總監林雅敏表示，對於目前體操賽事的修改有很多想法，也謝謝體操協會願意改變，但步調希望可以再快一些。

瑞莎 體操協會

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