快訊

深夜新增1例！未滿10歲男童確診Ct18 是桃機手推車員與居服員兒子

學童遭桃機染疫父母感染 中壢某國小明停課14天

體操／瑞莎提場地安全議題 體協：會再修正

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
去年11月的全國韻律體操錦標賽，因練習場地未鋪設軟墊，導致藝人瑞莎指導的瑞星韻律體操隊成員受傷，引起爭論。圖翻攝自瑞莎臉書
去年11月的全國韻律體操錦標賽，因練習場地未鋪設軟墊，導致藝人瑞莎指導的瑞星韻律體操隊成員受傷，引起爭論。圖翻攝自瑞莎臉書

中華體操協會今天開會討論韻律體操發展，針對去年全國賽事有選手因場地無軟墊受傷，體操協會表示，會再修正與改進，希望辦到最標準。

去年11月的全國韻律體操錦標賽，因練習場地未鋪設軟墊，導致藝人瑞莎指導的瑞星韻律體操隊成員受傷，引起爭論。瑞莎今天參與會議時，也再次提出重視場地、器材、安全的議題，希望比照國際體操總會（FIG）的規定。

體操協會祕書長李振興解釋，訓練場地一般都只是人工地板外加地毯，不少國際賽也都沒有加軟墊，FIG的規定是可以依賽事規模作調整，因此全錦賽並未違反國際規定，這點也已經與體育署做過報告。

瑞莎表示，訓練場有無安裝軟墊會影響到設計選手動作，希望能夠追求最高標準，李振興也回應，選手的安全考量還是最高原則，「有人反應，我們就修正與改進，要增加軟墊沒有問題，之前是沒有教練反應。」未來會依照國際規定，「希望辦到最標準」。

體操協會 瑞莎

延伸閱讀

星期日不休息　瑞莎一張圖洩「假日還在教選手」

「無償教學」惹議！瑞莎吐不收費原因：能撐多久就多久

瑞莎遭控斂財！　律師揭關鍵主因：錯在做了「這2字」

瑞莎遭控斂財「陪受訪只給500」　女主播揭圈內操作：想得太簡單

相關新聞

高球／蔡佩穎頂住壓力 笑擁日立慈善盃250萬冠軍獎金

旅日好手蔡佩穎在2022日立慈善盃女子菁英賽決賽輪頂住壓力，最終以3輪205（-11）桿成績迎接生涯第5冠，笑納台幣25...

網球／新年最棒開始！球后奪第14座金盃

澳網17日點燃戰火，地主「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）熱身賽先開出紅盤，今天決賽她以6：3、6：2擊敗...

體操／爭取俱樂部參賽 瑞莎：有一樣的機會

中華體操協會今天開會討論韻律體操發展，瑞星韻律體操爭取以俱樂部形式參與大專以外的賽事，光這項議程就討論超過1小時，不過目...

體操／瑞莎提場地安全議題 體協：會再修正

中華體操協會今天開會討論韻律體操發展，針對去年全國賽事有選手因場地無軟墊受傷，體操協會表示，會再修正與改進，希望辦到最標...

足球／吳俊青、若林美里奪MVP 終身貢獻獎獻給蔡漢湖

因為疫情影響、聯賽順延，2021年中華足球協會年度頒獎典禮今天舉行，台灣企業甲級足球聯賽由台南台鋼隊吳俊青拿下生涯第二座...

台北市教育盃中小學擊劍錦標賽 4天賽事圓滿落幕

台北市政府教育局為落實基層訓練，提昇擊劍水準，推動台北市中小學擊劍運動，選拔優秀選手，所舉辦的北市教育盃中小學擊劍錦標賽，1/6-1/9於臺北市立誠正國民中學舉辦，為期四天的賽事順利落幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。