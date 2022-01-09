體操／瑞莎提場地安全議題 體協：會再修正
中華體操協會今天開會討論韻律體操發展，針對去年全國賽事有選手因場地無軟墊受傷，體操協會表示，會再修正與改進，希望辦到最標準。
去年11月的全國韻律體操錦標賽，因練習場地未鋪設軟墊，導致藝人瑞莎指導的瑞星韻律體操隊成員受傷，引起爭論。瑞莎今天參與會議時，也再次提出重視場地、器材、安全的議題，希望比照國際體操總會（FIG）的規定。
體操協會祕書長李振興解釋，訓練場地一般都只是人工地板外加地毯，不少國際賽也都沒有加軟墊，FIG的規定是可以依賽事規模作調整，因此全錦賽並未違反國際規定，這點也已經與體育署做過報告。
瑞莎表示，訓練場有無安裝軟墊會影響到設計選手動作，希望能夠追求最高標準，李振興也回應，選手的安全考量還是最高原則，「有人反應，我們就修正與改進，要增加軟墊沒有問題，之前是沒有教練反應。」未來會依照國際規定，「希望辦到最標準」。
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