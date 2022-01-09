足球／吳俊青、若林美里奪MVP 終身貢獻獎獻給蔡漢湖

因為疫情影響、聯賽順延，2021年中華足球協會年度頒獎典禮今天舉行，台灣企業甲級足球聯賽由台南台鋼隊吳俊青拿下生涯第二座MVP，台灣木蘭足球聯賽則由高雄陽信隊若林美里成為首位外籍MVP。

中華足協年度頒獎典禮，頒發2021年度台企甲聯賽、木蘭聯賽的年度最佳球員（MVP）、金靴獎、金手套獎、最佳教練獎以及中華足協各年度獎項草根發展獎、終身貢獻獎與年度裁判獎項。

吳俊青今年度率領南市台鋼完成二連霸，而高雄陽信今年打出精采的表現，多位媒體都點出若林美里是陽信今年大幅成長關鍵之一；而台鋼教練羅智聰與台中藍鯨教練呂桂花，率領各自球隊在聯賽中拿下冠軍，也雙雙獲頒年度最佳總教練。

來自台鋼的馬可以單季11顆進球在競爭激烈的金靴獎爭霸戰中脫穎而出；木蘭聯賽金靴共有4位得主，分別為花蓮女子的譚汶琳、台中藍鯨的田中麻帆、台中藍鯨的賴麗琴、高雄陽信的李綉琴，以5顆進球並列。

金手套獎由南市台鋼門將潘文傑以防禦率0.77拿下，木蘭聯賽花蓮女子的門將洪琳則是以防禦率0.39的亮眼表現獲選。

最佳男子裁判獎由曾執法亞運四強賽的游銘訓老師再次獲頒，最佳女子裁判則是由曾執法女足亞洲盃資格賽的王婕得獎，最佳男子助理裁判則由郭展佑再次獲頒，年度最佳新人裁判獎則是由執法成熟、深具潛力的楊昌倍得獎。

今年典禮中也安排表彰了兩位國際裁判游銘訓以及許閔毓，兩位在今年都將從國際賽退役，並從理事長邱義仁手上接過表彰獎座，游銘訓曾執法FIFA世界盃資格賽，許閔毓則曾執法U23亞洲盃季軍戰都讓世界看見台灣。

草根發展獎，今年由台灣電力公司足球隊以及GWO外籍工作者發展協會獲頒，台電長年舉辦草根足球營隊與比賽，推廣足球並到偏鄉地區表達關懷與捐贈物資，GWO外籍工作者發展協會則辦理國際移民足球聯盟，實踐足球而平等的價值。