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高球／蔡佩穎頂住壓力 笑擁日立慈善盃250萬冠軍獎金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
日立慈善盃冠軍蔡佩穎（右）與業餘最佳選手許淮茜。圖／TLPGA提供
日立慈善盃冠軍蔡佩穎（右）與業餘最佳選手許淮茜。圖／TLPGA提供

旅日好手蔡佩穎在2022日立慈善盃女子菁英賽決賽輪頂住壓力，最終以3輪205（-11）桿成績迎接生涯第5冠，笑納台幣250萬元的冠軍獎金。

這也是蔡佩穎第四度在女子台巡賽封后，她面對同組年輕好手吳佳晏一開賽連續3洞博蒂、錢珮芸14洞打完追到1桿差的狀態，仍一路保持領先，她笑說：「打到剩下3洞，突然發覺錢珮芸追得很近，本來只是看著她們 兩個人爭奪第二名，變得她自己的領先地位也有危險。」

所幸最後3洞蔡佩穎在壓力之下力保不失，最後一洞5桿長洞，錢珮芸前兩桿連續打下沙坑，讓她鬆了一口氣，可是攻上果嶺之後27呎的下坡推桿，蔡佩穎第一堆不敢太用力，結果還留下6呎「保帕」推桿，在近千名觀眾圍觀下，她順利推桿進洞，確保冠軍到手。

蔡佩穎透露，這場比賽在台下看人家拿冠軍連續看了13年，終於換她上台領冠軍盃了，花了14年似乎有點太久，「我是比較晚開花，但可以堅持久一點。我從16歲還是業餘的時候就來參賽，東方球場的桿弟看著我一路長大，這裡感覺就像是家一樣，所以我很想要在這裡拿冠軍，很高興我做到了。」

屈居第二的錢珮芸心裡其實真的很想要抱走冠軍盃，賽後頒獎典禮上還幾度開玩笑作勢要搶走獎盃。她表示，今天一開始吳佳晏給了她壓力，讓她覺得「前有古人，後有追兵」。

錢珮芸最終以69桿完賽，總計207（-9）桿居次，吳佳晏以208桿（-8）排第三。

這場比賽最佳業餘選手獎最後由許淮茜以平標準桿的216桿獲得，在比賽中並列第十名，另一位業餘選手張子怡雖也是216桿，但比較最後一回合桿數，許淮茜69桿，張子怡70桿，由許淮茜勝出。

蔡佩穎奪下日立慈善盃冠軍。圖／TLPGA提供
蔡佩穎奪下日立慈善盃冠軍。圖／TLPGA提供
蔡佩穎奪下日立慈善盃冠軍。圖／TLPGA提供
蔡佩穎奪下日立慈善盃冠軍。圖／TLPGA提供

蔡佩穎 錢珮芸

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