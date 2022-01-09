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網球／新年最棒開始！球后奪第14座金盃

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

澳網17日點燃戰火，地主「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）熱身賽先開出紅盤，今天決賽她以6：3、6：2擊敗哈薩克對手芮芭奇娜（Elena Rybakina），拿下3年來的第2座阿得雷德女網賽金盃。

芭蒂奪勝過程包括擊敗美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）、2020年澳網冠軍珂寧（Sofin Kenin）及2020年法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek），從2021年迄今對決世界前20的對手戰績是驚人的17勝1敗。手握生涯第14座WTA巡迴賽金盃的球后，接續將轉戰雪梨，為澳網最後暖身。

同時間在墨爾本舉行的女網賽，美國女將安妮西莫娃（Amanda Anisimova）3盤大戰以7：5、1：6、6：4力退白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），迎接生涯第2冠。

20歲的安妮西莫娃決勝盤先遭破發，但在0：3落後下演出逆轉勝，2020年澳網曾因父親驟逝在墨爾本落淚的她說：「我想感謝墨爾本，我一直很喜歡在這打球，非常興奮要在這好幾周。」她也提到，網球旅程有辛苦的時候，但她也很開心生命中有許多親友支持，「一年的開始能在那麼棒的地方真是太好了，我非常感激。」

澳網 芭蒂 羅斯

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