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拔河／國手選拔台中登場 超過2百選手齊聚

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
新社高中參加拔河錦標賽。圖／台中市政府運動局提供
新社高中參加拔河錦標賽。圖／台中市政府運動局提供

「2022世界室內拔河錦標賽國手選拔賽」今天在台中大甲高中登場，共11個組別、30支隊伍，超過200位選手參賽，其中公開男子組560公斤與公開女子組500公斤級賽事，兩組冠軍隊伍將於今年3月代表國家前往荷蘭參加世界室內拔河錦標賽，為國爭光。

台中市政府運動局表示，歡迎全國拔河好手到台中，希望祝賽事圓滿，選手都能取得佳績，也感謝中華民國拔河運動協會、台中市體育總會拔河委員會與市府合作辦理比賽，為拔河運動持續培育更多好手。

運動局指出，市長盧秀燕上任後，持續積極推展拔河運動，蓬勃各類體育運動風氣，除110年全國室外拔河錦標賽暨2021世界盃室外拔河錦標賽國手選拔賽選在台中舉辦外，市府每年也辦理台中市議長盃拔河錦標賽等賽事，培養更多拔河運動人才。

台中市拔河在109年全民運動會除了奪下全國第1名總統獎三連霸外，拔河代表隊也獲得3金3銀1銅佳績，在男子組室外賽680公斤級奪下五連霸、男子組室外賽640公斤級和女子組室內賽500公斤級蟬聯四連霸，彰顯運動推展成效，市府將持續鼓勵市民朋友透過規律的運動促進身心健康，打造台中市成為樂活運動休閒城市。

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