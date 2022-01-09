奧運學到的堅毅 前銀牌國手黃志雄盼推廣

奧運人協會今天舉辦理事長交接，2000年雪梨奧運踢下跆拳道銀牌的黃志雄，接棒前冬奧國手翁明義，成為奧運人協會新任理事長，繼續發揚「奧運人」理念。

奧運人協會堪稱入會難度最高的協會，只有參加過夏季或冬季奧運的選手才可參加，翁明義說：「奧運人主要就是照顧奧運人，集合奧運人的力量為社會貢獻，做正向的榜樣。」

翁明義提到，協會成立4年多來，除完成許多任務，還向世界總會申請入會，去年已完成手續，成為國際總會正式會員，「新的理事長交接，也是種傳承，我相信我們年輕的團隊會比過去的做的更好，更有活力。」

45歲的黃志雄感謝翁明義在草創時期為奧運人協會打下的基礎，他接任後計畫持續推動社會關懷，並成立地方分會，就近照顧「奧運人」，未來也盼邀請世界各地的奧運人來台交流，並培養奧運人進入國際體壇，增加台灣在國際的能見度。

黃志雄提到，踏上奧運殿堂得到的堅毅態度和精神，影響自己一輩子，盼能將如此態度持續推廣並影響社會。