排球／雅典娜女神主場日 吸引觀眾買票進場

高雄台電女排於今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽，帶動1500名觀眾買票進場，官方賽事直播平台也同時吸引了近萬人的高觀看數，現場專屬周邊更是一推出就被球迷一掃而空。

「雅典娜女神主場日」首日對上極速超跑，雙方你來我往激戰3局，終場高雄台電以3:0擊敗極速超跑，全隊打出「球不落地，永不放棄」的態度，在主場展現出奮鬥不懈的精神，也讓全場球迷熱血沸騰，大飽眼福，期許在明天能繼續捍衛主場，奪下二連勝好成績。