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排球／雅典娜女神主場日 吸引觀眾買票進場

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄台電女排今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽。記者劉學聖／攝影
高雄台電女排今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽。記者劉學聖／攝影

高雄台電女排於今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽，帶動1500名觀眾買票進場，官方賽事直播平台也同時吸引了近萬人的高觀看數，現場專屬周邊更是一推出就被球迷一掃而空。

「雅典娜女神主場日」首日對上極速超跑，雙方你來我往激戰3局，終場高雄台電以3:0擊敗極速超跑，全隊打出「球不落地，永不放棄」的態度，在主場展現出奮鬥不懈的精神，也讓全場球迷熱血沸騰，大飽眼福，期許在明天能繼續捍衛主場，奪下二連勝好成績。

高雄市運發局表示，感謝球迷朋友支持今日的「雅典娜女神主場日」，除了帶給球迷精彩的賽事外，期盼能為高雄主場引進更多球迷，增加在地城市觀賽風氣。

高雄台電女排今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽。圖／高市運發局提供
高雄台電女排今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽。圖／高市運發局提供
高雄台電女排今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽。圖／高市運發局提供
高雄台電女排今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽。圖／高市運發局提供
高雄台電女排今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽。圖／高市運發局提供
高雄台電女排今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽。圖／高市運發局提供

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