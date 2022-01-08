排球／雅典娜女神主場日 吸引觀眾買票進場
高雄台電女排於今天在鳳山體育館舉辦企業17年男女排球聯賽主場日，是從去年10月高雄市府冠名後第一次回家鄉進行比賽，帶動1500名觀眾買票進場，官方賽事直播平台也同時吸引了近萬人的高觀看數，現場專屬周邊更是一推出就被球迷一掃而空。
「雅典娜女神主場日」首日對上極速超跑，雙方你來我往激戰3局，終場高雄台電以3:0擊敗極速超跑，全隊打出「球不落地，永不放棄」的態度，在主場展現出奮鬥不懈的精神，也讓全場球迷熱血沸騰，大飽眼福，期許在明天能繼續捍衛主場，奪下二連勝好成績。
高雄市運發局表示，感謝球迷朋友支持今日的「雅典娜女神主場日」，除了帶給球迷精彩的賽事外，期盼能為高雄主場引進更多球迷，增加在地城市觀賽風氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言