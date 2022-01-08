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企排／台中太陽神斷電成功 中斷台電跨季60連勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中太陽神隊中斷台電隊跨季60連勝。圖／台中太陽神隊提供
台中太陽神隊中斷台電隊跨季60連勝。圖／台中太陽神隊提供

台中太陽神男子排球隊奪企排聯賽6連勝後，今天在大戰四局後於第五局以16：14擊敗已跨季60連勝的屏東台電隊，「斷電成功」成為全國排球界的焦點，台中市運動局長李昱叡恭賀總教練莊世賢與球團，他表示，市長盧秀燕重視並積極推動運動發展，台中排球實力堅強，台中太陽神排球隊今天贏下重要且關鍵的一戰。

台中太陽神今年加盟的吳宗軒表示，台中太陽神只有一個目標，就是要斷電奪冠，今天終於完成使命，除了延續主場的氣勢取得6連勝佳績，更是一舉打敗台電，成為企業排球聯賽的堅強隊伍。

台中市運動局說明，企排17年甲級男女排球聯賽在去年12月4、5、11、12日在台中展開激戰，市長盧秀燕日前也到球場助陣加油，台中太陽神拿下主場4連勝，兩周主場賽事共吸引逾6100名球迷到場力挺，線上直播同時近1萬3300人觀看，總計約2萬人觀賽。今年首戰今天在鳳山體育館舉行，各隊都以中斷屏東台電跨賽季60連勝為目標，吸引許多球迷關注。

李昱叡表示，市府積極推廣排球運動，邀請國內優秀菁英隊伍交流球技，感謝中華民國排球協會、台中市體育總會排球委員會、台中太陽神球團與台中基層排球隊等鼎力協助，市府同時也辦理國際性、全國性、社區型賽事，未來將持續提供球員競技舞台，深耕台中運動發展，持續創造佳績。

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