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高球／日立慈善盃次輪 蔡佩穎再飆68桿坐穩排頭

中央社 / 台北8日電
旅日職業高球名將蔡佩穎。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影
旅日職業高球名將蔡佩穎。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影

旅日職業高球名將蔡佩穎今天在日立慈善盃第2回合，以低於標準4桿的68桿繳卡，兩回合累計以低於標準9桿的135桿、穩坐排頭，並以3桿之差領先衛冕冠軍錢珮芸。

總獎金新台幣1000萬元的2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，今天在東方高爾夫球場進行第2回合競桿，強大的風勢讓選手吃足苦頭，96名參賽選手僅有9人繳出紅字成績卡，大會只取總桿數158桿以下、共73名選手晉級最後一回合決賽。

蔡佩穎今天打下4鳥、無柏忌，也是全場和錢珮芸唯二沒有苦吞柏忌的球員，她承認在強風下還要不失誤真的很難，不過對於自己整體的比現倒是很滿意，也期待明天和同鄉的好友錢珮芸同組出發爭冠。

錢珮芸今天在前9洞就打下3鳥，轉場後火力收斂，一路持平保Par直至終場，讓她有些失望，最後以低於標準3桿的69桿繳卡，累計以低於標準6桿的138桿居次。

頂著衛冕光環的錢珮芸表示，前9洞打完她心理還高興了一下，覺得這樣的進度她18洞打完，有機會繳出67桿的成績卡，沒想到後9洞始終沒有其他小鳥進帳，難免有些失望。

而未滿18歲的職業小將吳佳晏今天長推桿超神，全場打下6鳥當中，就有3鳥是靠著7、8碼的長推捕獲，不過她也吞下2個柏忌，單日繳出68桿的她，兩回合累計以低於標準3桿的141桿，和旅美名將李旻並列第3。

高爾夫 蔡佩穎

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