定向越野／菁英盃全國短距離錦標賽暨排名賽 高雄登場

新年初始，2022年菁英盃全國定向越野短距離錦標賽暨全國排名賽今（8）日在高雄市立美術館登場，近百位好手競逐今年第一金，男子菁英組由常勝軍陳彥龍奪金，女子菁英組由中正大學女將江品宣搶得第一。

高雄市立美術館是2009年世界運動會定向越野賽主場地，今天比賽吸引不少年輕好手來朝聖，加上是今年賽事首發，好手們摩拳擦掌，在高美館重現定向越野熱戰氛圍。

今天比賽共分23組進行，賽事焦點在菁英組好手身上，男子菁英組12位選手激烈競技，4位選手跑進20分鐘內，老將陳彥龍獨跑不到16分鐘完賽奪標。女子菁英組有6位女將競逐，中正大學好手江品宣不負教練陳俊民期許奪得金牌。資深女將吳思穎復出參賽，寶刀未老獲銀牌。

南投縣父子檔李建興、李東陽連袂參賽，分別抱走男子45歲組及男子20歲組金牌，參賽CP值最高。