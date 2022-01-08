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網球／休息4個月復出太操 大坂直美退出澳網暖身賽

中央社 / 墨爾本8日綜合外電報導
日本女網好手大坂直美今天退出澳洲公開賽暖身賽，稱她休息4個月首度復出後太操勞。 法新社
日本女網好手大坂直美今天退出澳洲公開賽暖身賽，稱她休息4個月首度復出後太操勞。 法新社

日本女網好手大坂直美今天退出澳洲公開賽暖身賽，稱她休息4個月首度復出後太操勞，「身體感受到震撼」，令羅馬尼亞選手哈蕾普（Simona Halep）有望在墨爾本夏季賽奪冠。

法新社報導，去年在澳網封后的大坂直美，本週參加墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set），這是她自去年在美國公開賽早早爆冷慘遭淘汰以來，第一次站上球場。她在美網後休息很長一段時間，解決個人問題。

她在墨爾本連續打贏3場比賽，而這令她付出了代價。她本來傍晚將在拉佛球場（Rod Laver Arena）與俄羅斯選手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）進行4強賽，最後選擇退賽。

根據澳網推特帳號發布的聲明，頭號種子大坂直美說：「不幸的是，我的腹部受傷，必須休養生息，以備戰澳網。」

大坂直美在個人推特發文說，這次復出有點辛苦，今年首場大滿貫賽澳網將於17日開打，她不想把自己逼得太緊。

她說：「很遺憾今天必須因為受傷退賽，休息一段時間後，連續打了幾場激烈比賽，我的身體受到震撼。」

她說：「感謝過去一週來大家給予的愛，我會試著好好休息，盡快跟大家見面。」

曾4度奪下大滿貫賽冠軍的大坂直美，4日在復出的首場比賽以6比4、3比6、6比3，擊敗排名第61的法國選手柯爾妮（Alize Cornet）。

之後，她以兩盤6比1揮落比利時好手詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska），接著再以6比1、7比5拍落德國選手裴珂薇琪（Andrea Petkovic）。

大坂直美退賽後，庫德梅托娃直接晉級決賽，她將對陣哈勒普（Simona Halep）。哈勒普稍早以6比3、6比2擊敗中國選手鄭欽文。

大坂直美去年在澳網女單奪冠後，因心理健康因素退出法網與溫布頓網球錦標賽，之後在美網早早打包回府。

美網後她暫離網壇，試著過著正常的生活，遠離四處征戰的壓力，花時間陪伴家人與朋友。

打完復出的第一場比賽後，大坂直美說：「我開始慢慢找回熱愛比賽的感覺…這種感覺並沒有完全消失。」

她說：「不過，年復一年馬不停蹄地比賽，讓我覺得這種感覺被很多情緒給淹沒…有時候記得為什麼打球是件好事。」

大坂直美 澳網 美網

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