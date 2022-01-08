北京冬奧採「閉環管理」 Omicron病毒仍是挑戰

北京冬奧將在2月4日開幕，賽前閉環管理已啟動，專家認為，COVID-19變異株Omicron有高傳染力，只要一例就可能爆發疫情，採取閉環管理仍有風險；但是北京奧運箭在弦上，不可能喊停。

防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北京冬奧採取閉環管理，在北京、張家口和延慶等三地舉行的所有比賽都將在封閉狀態中舉行。

「紐約時報」指出，北京冬奧防疫措施較2021年東京夏季奧運更嚴格。運動員、教練團隊、官員、工作人員、承包商、志工和記者在北京冬奧舉行期間將與外界隔開，比賽場地、酒店、運動員住處、媒體設施和交通網絡都在「泡泡」內，「沒有其他人進去；沒有人出來」。

法新社引述駐北京外交官意見提到，北京冬奧的防疫管控措施如此極端，他們擔心無法向閉環中的（法國）國民提供適當協助。

美國之音報導訪問美國對外關係委員會全球健康高級研究員黃嚴忠。黃嚴忠表示，為了避免與外界接觸，北京冬奧運動員和後勤人員在運動會結束前，不能隨便走出閉環；若在結束後要前往其他地區，必須經過三週的隔離。COVID-19變異株Omicron具高傳染力，閉環管理仍面對艱鉅挑戰，只要一例，就可能疫情爆發。

黃嚴忠認為，中國政府應降低民眾的期待，避免將病毒變異株看成洪水猛獸，若是避之唯恐不及，對將來防疫不見得是好事。如果Omicron疫情爆發，所引發的人民恐慌並不利於清零政策的有效實施。在目前情勢下，北京奧運已是箭在弦上，不可能就此退回。

文章指出，美國批判性體育理論（Critical SportsTheories）研究者、陶森大學客座講師孫又揆表示，北京冬奧關鍵問題在於，倘若比賽期間疫情大規模爆發要如何處理？除了暫停奧運賽事，新聞消息如何管控？這對中國政府來說是必須考慮的事。

美國速滑隊聯絡經理霍洛克斯（Tom Horrocks）說，因應防疫規定，台下沒有親戚朋友觀看比賽，選手確實有些失落。國際間對北京冬奧的抵制，沒有構成隊員壓力，「我們的運動員一直集中精力在體育上」。

霍洛克斯說，他們也沒有感到來自美國政府的壓力，畢竟美國是自由的國家，每個人得以享受個人意志的自由。