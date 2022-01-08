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北京冬奧採「閉環管理」 Omicron病毒仍是挑戰

中央社 / 台北8日電
OLYMPICS-2022/CEREMONY:FILE PHOTO: Workers in PPE stand next to the Olympic rings inside the closed loop area near the National Stadium in Beijing FILE PHOTO: Workers in PPE stand next to the Olympic rings inside the closed loop area near the National Stadium, or the Bird's Nest, where the opening and closing ceremonies of Beijing 2022 Winter Olympics will be held, in Beijing, China December 30, 2021. REUTERS/Thomas Peter/File Photo 路透社
OLYMPICS-2022/CEREMONY:FILE PHOTO: Workers in PPE stand next to the Olympic rings inside the closed loop area near the National Stadium in Beijing FILE PHOTO: Workers in PPE stand next to the Olympic rings inside the closed loop area near the National Stadium, or the Bird's Nest, where the opening and closing ceremonies of Beijing 2022 Winter Olympics will be held, in Beijing, China December 30, 2021. REUTERS/Thomas Peter/File Photo 路透社

北京冬奧將在2月4日開幕，賽前閉環管理已啟動，專家認為，COVID-19變異株Omicron有高傳染力，只要一例就可能爆發疫情，採取閉環管理仍有風險；但是北京奧運箭在弦上，不可能喊停。

防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北京冬奧採取閉環管理，在北京、張家口和延慶等三地舉行的所有比賽都將在封閉狀態中舉行。

「紐約時報」指出，北京冬奧防疫措施較2021年東京夏季奧運更嚴格。運動員、教練團隊、官員、工作人員、承包商、志工和記者在北京冬奧舉行期間將與外界隔開，比賽場地、酒店、運動員住處、媒體設施和交通網絡都在「泡泡」內，「沒有其他人進去；沒有人出來」。

法新社引述駐北京外交官意見提到，北京冬奧的防疫管控措施如此極端，他們擔心無法向閉環中的（法國）國民提供適當協助。

美國之音報導訪問美國對外關係委員會全球健康高級研究員黃嚴忠。黃嚴忠表示，為了避免與外界接觸，北京冬奧運動員和後勤人員在運動會結束前，不能隨便走出閉環；若在結束後要前往其他地區，必須經過三週的隔離。COVID-19變異株Omicron具高傳染力，閉環管理仍面對艱鉅挑戰，只要一例，就可能疫情爆發。

黃嚴忠認為，中國政府應降低民眾的期待，避免將病毒變異株看成洪水猛獸，若是避之唯恐不及，對將來防疫不見得是好事。如果Omicron疫情爆發，所引發的人民恐慌並不利於清零政策的有效實施。在目前情勢下，北京奧運已是箭在弦上，不可能就此退回。

文章指出，美國批判性體育理論（Critical SportsTheories）研究者、陶森大學客座講師孫又揆表示，北京冬奧關鍵問題在於，倘若比賽期間疫情大規模爆發要如何處理？除了暫停奧運賽事，新聞消息如何管控？這對中國政府來說是必須考慮的事。

美國速滑隊聯絡經理霍洛克斯（Tom Horrocks）說，因應防疫規定，台下沒有親戚朋友觀看比賽，選手確實有些失落。國際間對北京冬奧的抵制，沒有構成隊員壓力，「我們的運動員一直集中精力在體育上」。

霍洛克斯說，他們也沒有感到來自美國政府的壓力，畢竟美國是自由的國家，每個人得以享受個人意志的自由。

冬奧 國民

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