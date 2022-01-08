自由車／場地菁英選拔台中登場 拚亞運國手資格

由台中市政府運動局與中華民國自由車協會共同主辦「111年全國自由車場地菁英選拔賽暨中等學校場地錦標賽」，今、明兩天在台中清水鰲峰山自由車場熱烈開賽，全國自由車場地菁英選拔賽自由車好手角逐亞洲錦標賽國家代表隊與2022杭州亞運會培訓階段成員；而全國自由車中等學校場地錦標賽則提供具潛力青年選手競技舞台，發掘未來潛力之星，運動局勉勵選手突破自我、爭取最佳表現。

台中市運動局表示，今日率先登場的全國自由車場地菁英選拔賽分男、女菁英組及男、女青年組四個組別，包含場地國際賽常勝軍的全運3金康世峰、蕭世鑫、楊勝凱、19歲的潛力好手蔡佳勳及女子蕭美玉、全運3金選手王慈均、全運1金2銀陳靖云、王歆婷等共計107位選手角逐，台中隊這次也精銳盡出，期待爭取佳績，計有爭先、競輪、團隊競速、個人全能、美式接力及團隊追逐等六大場地賽項目。

明天登場的全國自由車中等學校場地錦標賽報名也相當踴躍，全國共計149位年輕小將參賽，台中市清泉國中、外埔國中及全台基層訓練站皆把握機會讓小將們以賽代訓，同時累積實戰經驗，為踏上自由車專業競技之路做準備。

台中市運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，市府積極打造台中成為「酷運動、酷城市」，去年全國運動會台中在自由車項目共奪取9金傲人成績，為全國之最，台中也擁有全國唯一獲得國際自由車總會（UCI）認證的標準333公尺木質賽道自由車場，近年更全力支持中華民國自由車協會與台中自由車委員會於該場地舉辦各項賽事，期盼培養更多優秀的自由車潛力新秀選手，邁向更高的國際競技舞台。