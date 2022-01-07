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高球／洪健堯環台公開賽稱王 進帳50萬冠軍獎金

中央社 / 台北7日電
洪健堯奪冠，被潑水後開心地展開雙_臂慶祝。 TPGA提供
洪健堯奪冠，被潑水後開心地展開雙_臂慶祝。 TPGA提供

男子職業高球好手洪健堯，今天在環台公開賽最終回，以低於標準7桿的65桿，總計以低於標準19桿的269桿奪冠，並趕在農曆過年前獨領新台幣50萬元冠軍獎金的大紅包。

總獎金300萬元的2021肇喜登峰巡迴賽封關賽─環台公開賽，今天在台中高爾夫球場進行最後一回合決賽，洪健堯靠著繳出單日最低的65桿擠下強力競爭者李玠柏，最終以3桿之差奪冠。

洪健堯原在肇喜登峰巡迴賽年度獎金排名第2，靠著這座冠軍讓他一舉超越原本暫居首位的李玠柏，也搶下肇喜登峰巡迴賽獎金王頭銜，並額外再贏得10萬元獎金及今年台灣三商名人賽參賽資格。

賽後洪健堯直言，能夠摘冠很開心，而李玠柏本季已奪下5冠，氣勢很強，自己在決賽穩紮穩打，鐵桿發揮很不錯，除第1洞的長推，其他小鳥推桿多在12至15呎內，他笑說：「今天的推桿超給力。」

而與冠軍擦身而過的李玠柏，賽後則認為：「我今天已打得很好，在風大狀況下，已經盡力，也達成預定目標。」

李玠柏直言，他打得並不差，「但洪健堯今天推桿太好，幾乎沒有失誤。」今天洪健堯累計26推，李玠柏則用29推。

高爾夫

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