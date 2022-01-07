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高球／日立慈善盃首輪 旅日好手蔡佩穎暫居領先

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
蔡佩穎首輪以67桿單獨領先。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影
蔡佩穎首輪以67桿單獨領先。圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影

日立慈善盃女子高爾夫菁英賽舉辦14年來全勤參賽的旅日好手蔡佩穎，今天在東方球場打出7小鳥、2個柏忌的67桿，在第一輪拔得頭籌，暫以兩桿之差領先衛冕的錢珮芸、程思嘉和李欣，3人同以69桿並列第2名。

TLPGA女子台巡賽2022年球季開幕戰日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，今天在東方球場順利打完第一輪賽程，蔡佩穎鐵桿表現出色，站上領先位置，她說：「這是我連續參賽14屆最好的1天，鐵桿表現很棒。」

緊追在後的是衛冕者錢珮芸，這輪打下4個小鳥，可惜在第17洞竟然推成三推桿的柏忌，是這輪美中不足之處。錢珮芸坦言心裡確實會有點壓力，那時心裡只想說這場大概只能賺點零用錢了，所幸第12洞起4洞她賺3小鳥，排名躍升，最終並列第2名，讓她覺得衛冕冠軍很有機會。

賽後看到多年好友蔡佩穎的成績，錢珮芸笑說：「早知道就不教她了，練習賽的時候發現佩穎推桿時右手肘會有外開的現象，有跟她提醒過。」

程思嘉今天也是69桿完賽，賽後她表示，並沒有為這場比賽設定什麼成績目標，畢竟返台隔離和自主健康管理21天下來沒什麼練球，能夠暫時並列第2名覺得打得還不錯。

剛轉職業不久的侯羽桑和侯羽薔姐妹，今天打完職業生涯的第一輪，妹妹羽薔打出70桿，暫時並列第5名，她表示，職業身分的第一輪開局就照著自己的想法順順地打，比較困難的洞也不會太積極搶攻，就是穩定中求發展，她對後面兩天很有信心。

徐薇淩今天打出71桿和李旻、石澄璇、陳敏柔、劉嬿等人並列第7名，她表示今天的鐵桿表現比較不好，還能繳出71桿，覺得可以接受，目前落後4桿她覺得還有機會追趕，「不是領先者的身分，比較容易堅持久一點，周日第三輪有機會衝一下。」

錢珮芸 高爾夫 蔡佩穎

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