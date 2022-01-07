柔道／男神也曾這麼皮 恩師爆楊勇緯曾拔光他聖誕樹葉

東京奧運柔道銀牌好手楊勇緯今天與師出同門的帕運柔道國手李凱琳一起出席體育署「適應體育中心」揭牌儀式，兩人的恩師昔日帕運金牌國手李青忠也現身站台，並分享兩位愛徒過往的糗事，並直言兩人的優點與缺點都是生活太過自律。

曾在1996年亞特蘭大帕運拿下過柔道金牌的李青忠，是我國史上首位在帕運奪金的好手，同時也是倫敦帕運銀牌好手李凱琳的叔叔，而楊勇緯在就讀后里國中時期就是由李青忠負責指導，兩名台灣之光可說是師出同門。

在今天的活動中，李青忠除了分享姪女李凱琳登記結婚的喜訊外，也爆料了楊勇緯過去的糗事，他指出楊勇緯在幼稚園畢業時就曾跟著媽媽到家中拜訪，並且與其他同行的小朋友一同把他家的聖誕樹樹葉拔光光，還把吊飾燈掛在曬衣桿上，讓李青忠直呼「很有創意」。

在楊勇緯升上國中後，李青忠也成為他的指導教練，他透露楊勇緯那時相當單純，有次他請楊勇緯拿著他的悠遊卡到便利商店買咖啡，楊勇緯卻用訝異的眼神詢問他「悠遊卡不是拿來搭公車嗎？怎麼買咖啡」，讓李青忠忍不住與他開玩笑表示，「你去跟店員說，他認識我，勇緯買回來後就很驚訝的說『真的可以買誒』，我就跟他講因為老師很出名，以後你有名了，也會有人請客，現在他真的非常有名了。」

談到兩名讓他自豪的愛徒，李青忠也笑稱楊勇緯與李凱琳最大的優點與缺點都是「生活太過自律」，他也祝福楊勇緯能在今年的杭州亞運以及兩年後的巴黎奧運拿下他最想要的金牌，「他的特質是永遠不放棄，都是堅持到底，這是運動員該有的精神，預祝他在巴黎奧運拿到台灣史上柔道首面金牌。」