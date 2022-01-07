楊勇緯、李凱琳為適應體發中心揭牌 恩師爆料雙喜臨門

教育部體育署於台師大設置的「適應體育發展中心」，在今天舉行揭牌儀式開始運作，並邀請到東京奧運柔道銀牌好手楊勇緯，與帕運柔道國手李凱琳等人為活動站台，兩人的恩師同時也是亞特蘭大帕運柔道金牌得主李青忠也現身力挺，並且爆料今天正好也是李凱琳與愛情長跑多年的男友登記結婚的日子，可說是雙喜臨門。

為營造友善的適應體育教學環境，體育署自106年起推動「推展學校適應體育計畫」，以倡議、教師增能研習、遴選適應體育標竿學校為主軸。迄今已舉辦超過40場次研習、培訓1400位以上教師、設置8所標竿學校，累積已逾8萬人次瀏覽適應體育平台，超過89萬人次觸及適應體育相關議題，提升社會大眾對適應體育的認知，並期許教師能以學習者為中心的課程設計，讓每個學生都能找到自己喜愛的運動參與。

今天體育署於台師大設置的「適應體育發展中心」也舉行揭牌儀式，期能整合大專院校體育與特教資源，透過縣市政府、大專院校師資育成、國民教育發展階段課程優化之多管齊下，以落實適應體育的融合式教學，讓身心障礙學生也能愛上運動，「愛」而無「礙」。

而在今天的揭牌儀式上，也邀請到楊勇緯、李凱琳、2021帕運羽球男單第4名的方振宇、2013年聽障奧運羽球女單金牌范榮玉、2021東京帕奧跆拳道亞洲區資格賽銀牌陳健強及2017世大運跆拳道品勢混合團體金牌蘇佳恩等運動員站台。

楊勇緯表示，自己與李凱琳在中學階段都是由李凱琳的叔叔、亞特蘭大帕運金牌得主李青忠指導，他不僅教導對兩人有不少技術上的指導，也給他們很多品德修養上的想法，談到身心障礙選手與一般柔道選手的差異，他說：「在搶手上面比較不一樣，而身心障礙選手的寢技比我們有更敏銳的身體反應，但品德修養都是相同的。」

李凱琳則表示，在柔道訓練過程中，自己除了視障狀況外，聽覺也逐漸喪失，必須付出比其他選手更多的專注力，她也分享自己正是透過運動融入人群，期待未來有更多優秀身障選手，能從學校中的適應體育開始，愛上運動。