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滑冰名將關穎珊生女後分享照片 自曝懷孕過程不容易

中央社 / 洛杉磯6日專電
獲提名出任美國駐貝里斯大使的41歲退役滑冰天后關穎珊昨天在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。 美聯社
獲提名出任美國駐貝里斯大使的41歲退役滑冰天后關穎珊昨天在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。 美聯社

獲提名出任美國駐貝里斯大使的41歲退役滑冰天后關穎珊昨天在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片；她表示一直保密到生產才宣布，原因是懷孕的過程不容易。

關穎珊（Michelle Kwan）5日在社群媒體Instagram向25萬多名粉絲分享第一胎生產的喜悅，女兒取名卡利斯塔．貝爾．關（Kalista Belle Kwan），「我欣喜若狂，當我在分享卡利斯塔出生消息的此刻，幸福的眼淚流過我臉龐」。

「我一直以來都想成為母親，對我來說，她是一個美妙奇蹟，我原先很難想像她是什麼樣子，但現在感覺好像她已在我生命裡好久好久。」

除了剛出生的嬰兒照片，關穎珊還秀出懷孕過程中，從肚子扁平一直到大腹便便的縮時影片。她感謝醫護及家人的陪伴，說懷孕是一段充滿挑戰的旅程，更別提漫長的分娩過程，「很高興自己從未放棄」。

在貼文中，關穎珊也感性分享她在懷孕的過程中保密，一直到生產才宣布消息的心路歷程。

她說：「幾個月前我就想要分享這個好消息，但每一個階段卻好像驚險又刺激。過程中的每一步，我都很清楚，除非把她抱在我懷裡，在那之前都還需要度過一段時間。」

她在文末祝福全天下的媽媽，無論是用試管嬰兒、人工受孕、代孕、領養或自然受孕的媽媽，「這條路上你並不孤單，我為你加油」。

關穎珊在Instagram的上張照片是去年12月15日，美國總統拜登（Joe Biden）宣布提名她為美國駐貝里斯（Belize）大使。貝里斯是中華民國（台灣）邦交國，位於中美洲，人口約42萬。

父母為香港移民的關穎珊，曾是美國花式滑冰界的明星，2006年退役之前，曾5度獲得世界冠軍和9次美國冠軍、冬季奧運會1銀1銅。

關穎珊2013年與時任海岸防衛隊海軍上尉的派爾（Clay Pell）結婚，2017年離婚。

她在運動員退役後攻讀國際關係碩士，積極從事公共服務與外交活動，曾任美國國務院公共外交特使、國際特殊奧林匹克組織（Special OlympicsInternational）董事會成員與財務主管。

花式滑冰

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