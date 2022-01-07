墨爾本網賽／大坂直美直落二闖進8強

中央社 / 墨爾本6日綜合外電報導
大坂直美。 法新社
大坂直美。 法新社

日本女網名將大坂直美（Naomi Osaka）今天在墨爾本夏季賽擊敗比利時選手詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska），輕鬆闖入8強賽，整場比賽僅花58分鐘。

墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set）頭號種子大坂直美在第一盤兩度破發，第二盤則有3次破發，最後以6比1、6比1直落二輕取詹妮夫絲凱。

這是大坂直美去年9月打完美國網球公開賽後首度出戰，身為澳網衛冕冠軍的大坂直美明天將迎戰德國女將裴珂薇琪（Andrea Petkovic）。

4度在大滿貫女單封后的大坂在美網第3輪爆冷出局後，宣布退出所有網球比賽。

她先前以心理健康因素為由，退出法國網球公開賽和溫布頓網球賽。大坂直美去年8月倒是出戰了東京奧運，本希望在母親家鄉替日本守下一塊獎牌，沒想到在第3輪就輸給捷克好手萬卓索娃（MarketaVondrousova）。

大坂直美在墨爾本夏季賽首輪擊敗法國對手柯爾妮（Alize Cornet）後表示，她將力求以重返賽場來自得其樂。

大坂直美今天與詹妮夫絲凱對戰時，看起來神采奕奕。

她說：「第一場比賽（對上柯爾妮）的時候我真的很緊張，我今天又緊張了，但只是因為我從來沒跟對手交手過，所以有一點不熟悉。」

「我覺得我從週二的比賽學到很多，很高興能（在今天的比賽中）現學現用。」

大坂直美 柯爾 美網

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