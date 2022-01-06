快訊

央行看聯準會會議紀錄 「這點」比升息還可怕

高球／美國返台拚衛冕 錢珮芸目標日立慈善盃連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽明天開打，明星選手今天記者會先禮後兵。圖／TLPGA提供
2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽明天開打，明星選手今天記者會先禮後兵。圖／TLPGA提供

TLPGA女子台巡賽旗艦賽事「2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」明天起在東方高爾夫俱樂部點燃戰火，賽事總獎金達台幣1000萬元，共有96名選手角逐金盃及台幣250萬元的冠軍獎金。

株式會社日立製作所台灣代表陳世鴻今天在賽前記者會歡迎所有參賽選手，包括在美國和日本打拚的女將們，以及去年在國內賽事大放異彩的選手，尤其是錢珮芸從美國趕回來衛冕。

台灣日立江森自控社長菊地正幸，今天特別為去年奪冠的錢珮芸套上象徵比賽冠軍的藍色外套，這是賽史上的第一件。

受新冠肺炎疫情影響，今年的日立慈善盃只有國內選手參賽，去年以7桿之差贏得冠軍的錢珮芸，自美國返台完成隔離檢疫之後，本周將踏上衛冕之旅。去年12月她在美國LPGA資格測試最後並列第四名，取得明年賽季全卡資格，算是赴美5年來收穫豐碩的結果。

錢珮芸提到，去年最大進步就是信心提升，新年新希望盼能盡快贏下一座LPGA冠軍，同時也會力拚本周衛冕；不過她坦言，隔離完之後手感還沒有完全找回來，但是她會盡一切努力打出好成績。

高球姊妹花侯羽桑、侯羽薔和去年東京奧運國手徐薇淩和李旻也是明天開戰的賽事焦點，徐薇淩今天明確喊出奪冠目標，2017年贏得冠軍的李旻也展現強大自信，同樣鎖定日立慈善盃的冠軍。

錢珮芸 高爾夫 LPGA

延伸閱讀

高球／環台公開賽第3輪 李玠柏、洪健堯並列領先

高球／日立慈善賽7日開打 徐薇淩拚生涯首次連冠

日立慈善盃女子高爾夫菁英賽明開打 看球賽做公益 一起愛台灣

高球／徐薇淩逆轉勝 耶誕節前台哥大公開賽奪冠

相關新聞

高球／美國返台拚衛冕 錢珮芸目標日立慈善盃連霸

TLPGA女子台巡賽旗艦賽事「2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」明天起在東方高爾夫俱樂部點燃戰火，賽事總獎金達台幣10...

高球／環台公開賽第3輪 李玠柏、洪健堯並列領先

台灣高球選手李玠柏與洪健堯今天在環台公開賽第3回合均打出69桿，3回合總桿數同以低於標準12桿的204桿，暫時並列領先，...

嚴重燒傷被說「不要出門嚇人」 他苦練奪踢拳金牌

燒傷傷友卓修世兒時因意外嚴重燒傷，但熱愛運動的他不放棄，之後接觸踢拳道運動，歷經多次重建手術並勤加練習，如今戰功彪炳，屢...

高球／日立慈善賽7日開打 徐薇淩拚生涯首次連冠

台灣旅美高球好手徐薇淩去年底才在台灣大哥大女子公開賽奪冠，明天起她將出戰日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，期盼能寫下生涯首次2...

滑冰／快篩陽性國手恢復正常 仍須隔離5至10天

我國赴美移訓的滑冰國手在日前爆出快篩呈陽性反應的狀況，體育署競技運動組科長謝奇穎在今天表示，早上與該名選手聯繫後，他目前...

足球專欄／2022五大聯賽看點 英超曼城一枝獨秀可期

2022年到來，歐洲五大聯賽下半季也正式開打，面對冠軍、前四的爭奪，各有哪些亮點，讓我們一起來看看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。