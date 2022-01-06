高球／美國返台拚衛冕 錢珮芸目標日立慈善盃連霸

TLPGA女子台巡賽旗艦賽事「2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」明天起在東方高爾夫俱樂部點燃戰火，賽事總獎金達台幣1000萬元，共有96名選手角逐金盃及台幣250萬元的冠軍獎金。

株式會社日立製作所台灣代表陳世鴻今天在賽前記者會歡迎所有參賽選手，包括在美國和日本打拚的女將們，以及去年在國內賽事大放異彩的選手，尤其是錢珮芸從美國趕回來衛冕。

台灣日立江森自控社長菊地正幸，今天特別為去年奪冠的錢珮芸套上象徵比賽冠軍的藍色外套，這是賽史上的第一件。

受新冠肺炎疫情影響，今年的日立慈善盃只有國內選手參賽，去年以7桿之差贏得冠軍的錢珮芸，自美國返台完成隔離檢疫之後，本周將踏上衛冕之旅。去年12月她在美國LPGA資格測試最後並列第四名，取得明年賽季全卡資格，算是赴美5年來收穫豐碩的結果。

錢珮芸提到，去年最大進步就是信心提升，新年新希望盼能盡快贏下一座LPGA冠軍，同時也會力拚本周衛冕；不過她坦言，隔離完之後手感還沒有完全找回來，但是她會盡一切努力打出好成績。

高球姊妹花侯羽桑、侯羽薔和去年東京奧運國手徐薇淩和李旻也是明天開戰的賽事焦點，徐薇淩今天明確喊出奪冠目標，2017年贏得冠軍的李旻也展現強大自信，同樣鎖定日立慈善盃的冠軍。