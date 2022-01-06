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嚴重燒傷被說「不要出門嚇人」 他苦練奪踢拳金牌

中央社 / 台北6日電
燒傷傷友卓修世兒時因意外嚴重燒傷，但熱愛運動的他不放棄，之後接觸踢拳道運動，歷經多次重建手術並勤加練習，如今戰功彪炳，屢獲比賽獎牌，2021年更獲全國踢拳錦標賽金牌。圖／陽光基金會提供
燒傷傷友卓修世兒時因意外嚴重燒傷，但熱愛運動的他不放棄，之後接觸踢拳道運動，歷經多次重建手術並勤加練習，如今戰功彪炳，屢獲比賽獎牌，2021年更獲全國踢拳錦標賽金牌。圖／陽光基金會提供

燒傷傷友卓修世兒時因意外嚴重燒傷，但熱愛運動的他不放棄，之後接觸踢拳道運動，歷經多次重建手術並勤加練習，如今戰功彪炳，屢獲比賽獎牌，2021年更獲全國踢拳錦標賽金牌。

陽光基金會今天舉行「臉部平權運動台北國道馬拉松活動」記者會並發布新聞稿，傷友卓修世及張欣怡以臉部平權代言人及健身教練雙重身分，號召民眾響應支持臉部平權路跑。

卓修世13歲時發生意外造成全身60%燒傷，雙手關節嚴重變形。但熱愛運動的他不放棄，從一度拿不住桌球拍，到以學校代表身分出賽奪得身障者桌球比賽銅牌。

獲2021年踢拳錦標賽金牌的卓修世後來接觸踢拳道運動，一般人能輕易做到的出拳動作，他卻必須經歷多次重建手術，才能靈活出拳，但他不斷突破自我，至今戰功彪炳，屢獲踢拳道比賽獎牌。

因曾歷經燒傷，卓修世以「小炎」當作暱稱，上傳YouTube影片也自稱是「快樂火燒人」，因他對於自己燒傷後的狀況調適得很好，也不諱言用這樣的暱稱來自稱。

「曾有人叫我晚上不要出門嚇人」，目前擔任陽光活力中心身障者健身教練的他，持續精進踢拳及健身專業，也希望幫助身心障礙朋友透過運動有自我實現的機會。

而也在陽光活力中心擔任健身教練的張欣怡，7歲時因意外造成臉部、雙手燒傷，明顯的傷疤讓她國中時期飽受霸凌。但天性樂觀的她化悲憤為力量，不讓傷疤侷限自我發展，立志以健身專業幫助銀髮長輩健康樂活。

曾參與國道馬賽事的張欣怡認為，雙腳踩在國道上很新鮮、興奮，國道跑起來很舒服，望向遼闊的天際線，當旭日緩緩升起，這種迎向陽光跑步的感覺，彷彿人生充滿希望與未來，也鼓勵民眾一定要來親身感受國道之美。

陽光基金會表示，已連續舉辦26年、去年首度因疫情暫停賽事的台北國道馬拉松，是全台唯一封國道的馬拉松，可飽覽圓山大飯店、台北101大樓、松山機場等著名景點，睽違1年令許多跑者引頸期盼。

陽光基金會表示，今年為體現臉部平權的精神，續開3公里賽事，且不設年齡，讓國道馬更加親民，有超過百名燒傷、顏損者及家屬報名參賽，一同力挺臉部平權。

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