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高球／環台公開賽第3輪 李玠柏、洪健堯並列領先

中央社 / 台北6日電
李玠柏以三回合總桿-12的204桿，暫並列第一。(TPGA提供)
李玠柏以三回合總桿-12的204桿，暫並列第一。(TPGA提供)

台灣高球選手李玠柏與洪健堯今天在環台公開賽第3回合均打出69桿，3回合總桿數同以低於標準12桿的204桿，暫時並列領先，明天將角逐金盃和肇喜登峰巡迴賽獎金王頭銜。

總獎金新台幣300萬元的肇喜登峰巡迴賽封關賽－環台公開賽，今天在台中高爾夫球場展開第3回合，64名晉級後兩輪選手頂著強風完成賽事，李玠柏接受大會訪問時直呼，「前9洞風真的很大，一直在找揮桿感覺」。

李玠柏與洪健堯今天第3輪射下5鳥、2柏忌，3回合結束，兩人總桿數同以低於標準12桿的204桿，並列排頭，握有6桿領先優勢。

第2回合躍居首位的王偉祥今天遭遇亂流，揮出77桿，3輪總桿數以低於標準5桿的211桿，退居並列第4。

談到明天將與洪健堯爭冠，李玠柏認為，「明天每一桿都是關鍵，都不好打，需要非常有耐性，尤其是果嶺上推桿，明天大家拭目以待。」

洪健堯表示，明天就打自己的球，一桿一桿打，他認為，「冠軍是等來的，還要加上心態與技術的考驗，盡力就好」。

洪健堯以三回合總桿-12的204桿，暫並列第一。(TPGA提供)
洪健堯以三回合總桿-12的204桿，暫並列第一。(TPGA提供)

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