快訊

病毒攻破桃機防線 王必勝：2處為可能源頭、1處傳播場所

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

高球／日立慈善賽7日開打 徐薇淩拚生涯首次連冠

中央社 / 桃園6日電
2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽賽前記者會旅美好手(左起)錢佩芸、侯羽桑、徐薇凌、李旻及侯羽薔。 TLPGA提供
2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽賽前記者會旅美好手(左起)錢佩芸、侯羽桑、徐薇凌、李旻及侯羽薔。 TLPGA提供

台灣旅美高球好手徐薇淩去年底才在台灣大哥大女子公開賽奪冠，明天起她將出戰日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，期盼能寫下生涯首次2連冠的新成就。

總獎金新台幣1000萬元的2022年日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，明天起一連3天在東方高爾夫球場競桿，這場台灣傳統女子高球大賽，不僅是年度首場賽事，也是獎金最高的比賽。

日立慈善盃過去以「您捐多少，日立就捐多少」為賽會口號，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年不販售門票，不過大會仍歡迎球迷到場替球員加油打氣，主辦單位統計截至今年為止，14年來累計已捐出超過7800萬元。

株式會社日立製作所台灣代表陳世鴻致詞時，除感謝去年台灣女將們出色傑出的表現，帶給台灣很多的榮耀與歡樂，他也提到，幾乎全台所有職業、業餘的好手，都踴躍報名參加這場賽事，「今年共有96名選手出賽、卡司堅強，一定精彩可期。」

這場比賽除旅美名將徐薇淩、李旻等人都有參賽，旅日好手蔡佩穎、姚宣榆等人也沒有缺席，去年冠軍錢珮芸從美國返台隔離期滿後，也將尋求衛冕，力拚成為賽史連霸的本土第1人。

去年日立慈善盃徐薇淩名列第3，這次她頂著台灣大哥大女子公開賽冠軍光環，將挑戰職業生涯首次連2場比賽奪冠的新成就，她搞笑地說：「職業生涯沒有過，業餘倒是有，因為那時候業餘每次只有我1人參賽。」

徐薇淩表示，自己狀況不差，加上剛拿下冠軍信心也在高檔，不過她透露最大的變數就是球場風勢，「有時候突如其來的強陣風，會讓選手吃足苦頭。」

高爾夫 徐薇淩 蔡佩穎

延伸閱讀

超級媒體金融王國最後一哩路》台灣大併台灣之星後 為何只剩這最後障礙？

高球／徐薇淩逆轉勝 耶誕節前台哥大公開賽奪冠

高球／台哥大公開賽三人並列領先 徐薇淩一桿之差緊追

TLPGA／總獎金500萬元 台哥大公開賽徐薇淩、李旻參戰

相關新聞

墨爾本網賽／納達爾回來了！迎接暌違5個月勝場

當塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）還在為入境澳洲簽證傷腦筋時，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafa...

高球／日立慈善賽7日開打 徐薇淩拚生涯首次連冠

台灣旅美高球好手徐薇淩去年底才在台灣大哥大女子公開賽奪冠，明天起她將出戰日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，期盼能寫下生涯首次2...

滑冰／快篩陽性國手恢復正常 仍須隔離5至10天

我國赴美移訓的滑冰國手在日前爆出快篩呈陽性反應的狀況，體育署競技運動組科長謝奇穎在今天表示，早上與該名選手聯繫後，他目前...

足球專欄／2022五大聯賽看點 英超曼城一枝獨秀可期

2022年到來，歐洲五大聯賽下半季也正式開打，面對冠軍、前四的爭奪，各有哪些亮點，讓我們一起來看看。

阿得雷德網賽／抵達澳洲準備參賽 美國選手科達確診

美國網球選手科達（Sebastian Korda）為準備本月的大滿貫賽事澳洲公開賽，今天先赴阿得雷德，未料COVID-1...

Omicron肆虐 國際奧會籲北京冬奧參賽者加強防疫

多國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數創下新高，奧運高層今天呼籲下月前往北京參加冬季奧運的所有參賽者「特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。